Özgür Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Özel, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. CHP Genel Başkanı Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PAYLAŞIMLARI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Berlin'de SPD Eş Genel Başkanı, yoldaşım Lars Klingbeil'ın özel davetiyle, kardeş partimiz SPD'nin kongresine heyetimizle katılıyoruz. Siyasi akrabalarımızla bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bir sonraki paylaşımında ise Özel, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de bir araya geldik. Bizler, sosyal demokratlar olarak ülkemizin hem Almanya hem Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içinde olmasını savunuyoruz. İlişkilerimizin geliştirilmesi için çalışacağız."