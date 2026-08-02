Özgür Özel: Biz halkın ümitlerini köreltmek istemedik, geriye bakarak koşacak değiliz - Son Dakika
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Özgür Özel: Biz halkın ümitlerini köreltmek istemedik, geriye bakarak koşacak değiliz

Özgür Özel: Biz halkın ümitlerini köreltmek istemedik, geriye bakarak koşacak değiliz
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtayın mutlak butlan kararını bozması durumunda CHP'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin, "CHP kimin elinde kalırsa kalsın ama dostların elinde kalsın. Kendisi adına bir hırsın kurbanı olmuşların değil, AK Parti yargısıyla iş tutanların değil, bunu istemeyenlerin elinde kalsın. Biz o CHP ile bir de oluruz, kol kola da oluruz, ittifak da oluruz, her şey konuşulur, her şey olunur. Tehlike başka bir yerdeydi, biz halkın ümitlerini köreltmek istemedik. Geriye bakarak koşacak değiliz" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtayın mutlak butlan kararını bozması durumunda CHP'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin, "CHP kimin elinde kalırsa kalsın ama dostların elinde kalsın. Kendisi adına bir hırsın kurbanı olmuşların değil, AK Parti yargısıyla iş tutanların değil, bunu istemeyenlerin elinde kalsın. Biz o CHP ile bir de oluruz, kol kola da oluruz, ittifak da oluruz, her şey konuşulur, her şey olunur. Tehlike başka bir yerdeydi, biz halkın ümitlerini köreltmek istemedik. Geriye bakarak koşacak değiliz" dedi.

Özel, T24'ten Şirin Payzın ve Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Özel, CHP'ye dönüş ihtimalinden belediye başkanı transferlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Özel, CHP'nin "dostların elinde" kalması halinde iş birliği ve ittifaka açık olduklarını belirtirken, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını değerlendirdi; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş üzerinden belediye başkanlarına baskı ve şantaj uygulandığını ileri sürdü.

"CHP DOSTLARIN ELİNDE KALSIN, BİR DE OLURUZ, İTTİFAK YAPARIZ, HER ŞEY OLUR"

Özel, Yargıtay'ın mutlak butlan kararını bozma ihtimaliyle ilgili olarak da şu yorumu yaptı:

"CHP kimin elinde kalırsa kalsın ama dostların elinde kalsın. Kendisi adına bir hırsın kurbanı olmuşların değil, AK Parti yargısıyla iş tutanların değil, bunu istemeyenlerin elinde kalsın. Biz o CHP ile bir de oluruz, kol kola da oluruz, ittifak da oluruz, her şey konuşulur, her şey olunur. Tehlike başka bir yerdeydi, biz halkın ümitlerini köreltmek istemedik. Geriye bakarak koşacak değiliz.

Bütün arkadaşlarıma kapalı grup toplantısında söylediğim bir şey var. 'Ne kadar CHP'li olduğumu biliyorsunuz, biz takım tutar gibi CHP'yi tutarız, CHP'de saatin vidasından gelenleriz. Benim CHP'yi bırakıp parti kurma psikolojimi merak ediyorsunuzdur, aynı İber Yarımadası'na çıkan komutan Tarık Bin Ziyad'ın dediği gibi, arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım, kazanmak zorundayız!' dedim."

Özel, YENİ Parti'ye çok ciddi destek olduğunu, "Bütün Türkiye'de Yeni Parti'ye çok büyük bir destek, güven var. Bu gücün karşısında duran bu sele kapılıp gider" sözleriyle anlattı.

"CEMİL TUGAY'A 'AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYORSUN' DİYE SORMAYI YAKIŞTIRMAM"

Özel, mutlak butlan kararına tepki olarak CHP'den ilk istifa eden isim olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında da şunları söyledi:

"Cemil Bey butlana tepki olarak istifa etti. Bir an önce partileşmek lazım dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak? Bu tarih önünde yeni bir travma olur. Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır.

En son iki üç hafta önce konuştum. 'Birileri sizin sırtınızdan yük almalı, herkes yük veriyor' demişti. "Sen AK Parti'ye mi geçeceksin" demek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorulacak soru değil, kendime de ona da yakıştırmam. Ama giden gelen böyle söyleyenler oluyor.

Biz İzmir'de ortaya çıkabilecek travmayı 2,5-3 milyon İzmirliyle Kordon'da atlatırız seçim günü atlatırız. Ama AK Parti kazanamadığı bir ili şantajla transfer etmeyi yedirirse ömür boyu böyle bir travmayı üzerinden nasıl taşırlar, bunların hesabını yapmaları lazım."

"TUZLA BELEDİYE BAŞKANI BENİ ARAYIP AĞLADI"

Özel, AKP'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e "Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın!" üzerinden şantaj yapıldığını savundu. Özel, AKP'li eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın "tarihin en büyük imar yolsuzluğunu" yaptığını söyleyerek, "bu konunun devamı sebebiyle Bingöl'ün üzerine gidildiğini" ifade etti.

"Uykuları kaçan, küçük çocuğu olan, yeni evli Tuzla Belediye Başkanı'nın kimyasını bozdular" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Çok doğru bir çözümü bizzat önerdim. 'Bakan, Tuzla'ya yapılan haksızlığı gidersin. Bunlar da, müteahhitler de payına düşen parayı vererek geçmişte ödemediklerini ödesin. Bu iş çözülsün, vatandaş da mağdur olmasın' ama kamusal bir çözüm yerine Belediye Başkanı AK Parti'den... Nasıl ki bizde normal şartlarda Şadi Bey, onunla birlikte çalışan belediye başkan yardımcısı ve imzası olan bütün geçmiş dönem bürokratlarının paldır küldür içeri alınması gerekirken halen daha dışarıdalar. Hatta ve hatta, geçmişin AK Partili belediye başkan yardımcısı şimdi bizim belediyemizde görevlendirilmiş, pozisyon tutturulmuş durumdalar.

Yani artık Tuzla Belediye Başkanı da AK Parti'ye geçmekle birlikte, bu konudaki bütün şüpheleri doğrular bir pozisyon tutmuş oluyor. Bu işi fevkalade sıkıntılı, sorunlu ve aslında bir suçüstü durumu olarak görüyorum.

Ben, Tuzla Belediye Başkanı'nın bana neler diyerek ağladığını, anlattığını falan bizzat yaşadım. Zaten birtakım şeyler var. 'Genel Başkan abim gibidir, ben ona da anlattım' diyor. Benim, bu çözüm ve bu söylediklerimin bir tanesini bile bir kişinin yalanlayacak pozisyonu yok; ne Murat Kurum ne Tuzla Belediye Başkanı ya da başka bir şey."

SİNEM DEDETAŞ AÇIKLAMASI

Özel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutukluluğu hakkında, "Uzun süredir Üsküdar Belediye Başkanımıza saldırı vardı. Şimdi ortaya çıkıyor ki yapılan ihalelerde Üsküdar Belediye Başkanı AK Parti'ye geçmeyi kabul etseydi, buna meyletseydi bugün evinde oturuyor olabilirdi. Birçok belediye başkanına tehditler, şantajlar yapıldığını biliyorum. Daha geçen hafta bir belediye başkanı '15 gün içinde operasyon olur' denilerek Ankara'ya çağrıldı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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