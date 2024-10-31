Özgür Özel: 'Cesaretin Varsa Hodri Meydan!' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel: 'Cesaretin Varsa Hodri Meydan!'

Özgür Özel: \'Cesaretin Varsa Hodri Meydan!\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta halka seslenerek erken seçim çağrısında bulundu.

31.10.2024 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantısı sonrası, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuştu. Özel, "Cesaretin varsa, zaten bıçak kemikte, kaçma, gel çık karşımıza, biz seçime hazırız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. Saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması'nda konuşan Özel, "Bugün Esenyurt'ta MYK yaptım. Yarın, öbür gün Esenyurt'ta milletvekillerimizle çalışacağız. Ertesi gün Parti Meclisimizi toplayacağız. Alınan bütün kararlar bundan sonra artık erken seçimi zorlamaya, mücadeleyi yükseltmeye, bunlardan kurtulmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

'DERBEYE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ'

Özel, "Cumhuriyetimiz iki gün önce 101'inci yaşını kutladı. 101 yılda nice badireler atlattık. Darbeler, darbe girişimleri, terör saldırıları, demokrasimizi hedef alan nice olay yaşadık. Ama yıkılmadık. Karşımıza her türlü kötülüğü diktiler. Sinmedik, eğilmedik, teslim olmadık. Bugün de millet iradesine bir saygısızlık, bir hürmetsizlik eden iktidarın, onun büyük, küçük, görünür, görünmez ortaklarının hepimize karşı giriştikleri bu darbeye karşı dimdik ayaktayız. İki kişiden birinin oyuyla, rekor oyla Türkiye'nin en büyük ilçesini sizlerin oylarınızla Ahmet Hoca kazandı. Şimdi buradan ona, Silivri'ye bir dayanışma alkışı yolluyoruz. Ahmet Özer'in yatak odasına gidip polisler kendisini bizzat uyandırdılar. Bunu bilerek yaptılar. 10 yıl geriye kimin teröristlerle telefonlaştığına gidersek, AK Parti'de FETÖ terör örgütüne mensup olmayan 10 kişi kalmaz" diye konuştu.

'BİZ HAZIRIZ, CESARETİN VARSA HODRİ MEYDAN'

Özel, "Biz bu ülkeyi birbirine düşürmek isteyenlere inat kardeşliğimizden taviz vermeden, bu vasatlığa, bu kötü akla asla teslim olmadan, bu aciz ve alçak planı açığa düşürerek, hep beraber ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Buradan Sayın Erdoğan'a diyoruz ki 'Biz hazırız, Esenyurt da hazır, İstanbul da hazır. Türkiye de hazır. Cesaretin varsa hodri meydan. Çık karşımıza" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: ESENYURT'UN ÜZERİNDE KİRLİ BİR OYUN KURGULUYORLAR

Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şimdi Esenyurt'un üzerine kirli bir oyun kurguluyorlar. Benim tanıdığım bir bilim insanını, bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü, bütün Esenyurt'un büyük katılımıyla, büyük desteğiyle, seçtiği Ahmet Özer başkanımızı, uyduruk sebeplerle terörist ilan edip, tutuklayıp kayyuma emanet ettiler. Ahmet Özer başkanımıza atılan iftirayı, tutuklama gerekçelerinin bir kısmını anlatayım. Neymiş? Ahmet Özer başkanımız ile terör örgütü arasında varmış gibi gösterilen, gösterilmek istenen ilişkinin kanıtı olarak ortaya konan, inanın okusanız gülersiniz. İddialara baktım, hemen 7 sayfalık iddiayı akşam 10 dakikada okudum. Ben hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriye gitmesi lazım derhal. Biz haksızlığa uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan başta Ahmet Özer başkanımız olmak üzere onların özgürlükleri dahil haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz bu kardeşimiz bu yolda çıkmıştır asla vazgeçmeyecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ahmet Özer, Özgür Özel, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 'Cesaretin Varsa Hodri Meydan!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:06:59. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: 'Cesaretin Varsa Hodri Meydan!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.