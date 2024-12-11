Özgür Özel, Cevdet Çakırov ile Görüştü

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde Bulgaristan Türklerinin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve beraberindreki heyetle görüştü. Görüşmede Özel'e; Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk eşlik etti.