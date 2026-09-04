Özgür Özel, Çorlu'daki halk buluşmasında YENİ Parti'nin iktidar kuracağını söyledi - Son Dakika
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Özgür Özel, Çorlu'daki halk buluşmasında YENİ Parti'nin iktidar kuracağını söyledi

Özgür Özel, Çorlu\'daki halk buluşmasında YENİ Parti\'nin iktidar kuracağını söyledi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ Çorlu'da halk buluşmasına katıldı. Özel, "YENİ Parti'nin yeni siyasetiyle Türkiye'nin umudu olduk, bu iktidarı değiştireceğiz, milletin iktidarını kuracağız" dedi.

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(TEKİRDAĞ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "YENİ Parti, kazananların partisidir, kaybetmeye alışmayanların, kaybetmeyi kabul etmeyenlerin, kaybedince göreve devam edenlerin değil, 'İktidar olamazsak, birinci olamazsak görevde yokuz' diyenlerin partisidir. YENİ Parti'nin yeni siyasetiyle Türkiye'nin umudu olduk, umudu büyüteceğiz. Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz, yeni, milletin, halkın iktidarını kuracağız" diye konuştu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ Çorlu'da halk buluşmasına katıldı. Özel, iş dünyasıyla Çorlu'nun sorunlarını konuşmak ve çözüm önerilerini anlatmak için buluştuklarını belirterek, "Bir bankın üzerindeyiz. Önce bizim büyük bir hukuksuzlukla, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı darbesiyle partideki üst üste kazandığımız dört seçimi yok saydılar. Mazbatalarımızı yok saydılar. Kahraman polisimizi baba evimizin kapılarını kırdırıp içeri soktular. Gaz sıktılar. Bizi binalardan çıkardılar. Araçlarımızı aldılar. Öyle bir dönem yaşadık ki bir biz vardık yolda, bir de siz vardınız arkamızda. Konuşmak için de bir cami hoparlörü bir de ayağımızın altında bir bank vardı. Başka bir şey yoktu. Ama hiçbir yokluktan yılmamak lazım" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK HAKSIZLIKLA KARŞILAŞTIK AMA BOYUN EĞMEDİK"

YENİ Parti'nin kuruluşunun halkın desteği ve yönlendirmesiyle olduğunu anlatan Özel, YENİ Parti'nin halkın partisi olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"YENİ Parti, kazananların partisidir, kaybetmeye alışmayanların, kaybetmeyi kabul etmeyenlerin, kaybedince göreve devam edenlerin değil, 'İktidar olamazsak, birinci olamazsak görevde yokuz' diyenlerin partisidir. Genel Başkanlığımda hep beraber girdiğimiz seçimde, hep beraber partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık, hep beraber Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanmıştık. Herkesin umudu olmuştuk, iktidara yürüyorduk. Bir büyük kötülükle, bir büyük haksızlıkla karşılaştık ama boyun eğmedik, geri çekilmedik, susmadık, sinmedik, dimdik ayaktayız" ifadesini kullandı.

Çorlu'nun kendi kendine güzel insanlarından tertip ettiği bu güzel buluşmasında son sözüm şudur. Sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz, YENİ Parti'nin yeni siyasetiyle Türkiye'nin umudu olduk, umudu büyüteceğiz. Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz, yeni, milletin, halkın iktidarını kuracağız. Hepinizi kucaklıyorum ve hepinizden bir isteğim var. Çorlu'yu kucaklayın, Tekirdağ'ı kucaklayın. Bizden olsun olmasın geçmişte, herkesi kucaklayın. YENİ Parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir, Atatürkçülerin yeni partisidir, milliyetçilerin yeni partisidir. YENİ Parti, Trakya'nın yeni partisidir, iktidara yürümektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Çorlu'daki halk buluşmasında YENİ Parti'nin iktidar kuracağını söyledi - Son Dakika

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