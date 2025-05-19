Özgür Özel'den 19 Mayıs Mesajı: Cumhuriyet Gençlere Emanet

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kollarının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında Özel, "Atatürk Cumhuriyet'i ne askerlere ne siyasetçilere ne de kurucusu olduğu partinin Genel Başkanı'na emanet etti; Atatürk, Cumhuriyeti, gençlere emanet etti. Gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında Özel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Özel, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Atatürk'ün hem Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı hem de kendi doğum günü ilan ettiği gün olduğunu" belirtti. Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Atatürk, kendisi bir askerdi, son derece rahat bir şekilde Cumhuriyet'i askerlere emanet edebilirdi ama öyle yapmadı. Ne kendinden sonraki Genelkurmay Başkanına ne siyasetçi olduğu için kendinden sonraki siyasetçilere Cumhurbaşkanlarına... Kurucusu olduğu partinin Genel Başkanına bile emanet etmedi. Cumhuriyet'i gençlere emanet etti; gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar.

Sabah Mansur Başkanımızla birlikte maratonu başlattık. Orada da çok büyük bir ilgi vardı. Önemli bir katılım vardı, ilk maraton olmasına rağmen. Bugün burada da çok önemli bir katılım var."

Özel, Ankara'daki törenlerin ardından İzmir'e gideceklerini anımsatarak, "Akşam saat 19.19'da İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda hep birlikte Cumhuriyet'e, Gazi'nin emanetine sahip çıkacağız. Ülkede tek adam rejiminden demokrasiyi kurmuş bir parti var, CHP. O demokrasiden yararlanıp iktidara gelmiş, şimdi bir tek adam rejimini kalıcılaştırmaya çalışan, mücadele veren bir parti var, o da maalesef AK Parti.

Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlerine sesleniyorum. Bir mücadele içinde olduk, yıllardır. Tayyip Bey birçok müsabakayı kazandı. Kazanınca iyi ama bir tane kaybetti geçen sene; topu aldı götürüyor, kesecekmiş. Diyor ki 'Bundan sonra oynamayacağız, ben kazanmıyorsan oynamayacağız, topu keseceğim'. Biz de kazanabiliriz. Kazanmak da var kaybetmek de var. 'Kazanınca övünüp, kaybedince topu kesmek olmaz' demeleri lazım. Eğer öyle olursa AK Parti, demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri yine kaybeder ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur. Yoksa kazanınca var olan, kaybedince darbeye kalkışan, oyunbozanlık yapan bir parti olarak tarihe geçerler.

Ben 19 Mayıs'ta tüm siyasi görüşlerin, bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlerini de selamlıyorum. Diyorum ki 'Dedenizin, babanızın, reisinizin elinde tuttuğu topu geri alın'. Demokrasi, eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca oynayıp kaybedince topu alıp kaçanlardan, topu kesenlerden olmasınlar."