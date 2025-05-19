Özgür Özel'den 19 Mayıs Mesajı: Cumhuriyet Gençlere Emanet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel'den 19 Mayıs Mesajı: Cumhuriyet Gençlere Emanet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. Özel, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurgulayarak, gençlerin bu emaneti güçlü bir şekilde sahiplendiğini söyledi.

19.05.2025 13:57  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kollarının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında Özel, "Atatürk Cumhuriyet'i ne askerlere ne siyasetçilere ne de kurucusu olduğu partinin Genel Başkanı'na emanet etti; Atatürk, Cumhuriyeti, gençlere emanet etti. Gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında Özel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Özel, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Atatürk'ün hem Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı hem de kendi doğum günü ilan ettiği gün olduğunu" belirtti. Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Atatürk, kendisi bir askerdi, son derece rahat bir şekilde Cumhuriyet'i askerlere emanet edebilirdi ama öyle yapmadı. Ne kendinden sonraki Genelkurmay Başkanına ne siyasetçi olduğu için kendinden sonraki siyasetçilere Cumhurbaşkanlarına... Kurucusu olduğu partinin Genel Başkanına bile emanet etmedi. Cumhuriyet'i gençlere emanet etti; gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar.

Sabah Mansur Başkanımızla birlikte maratonu başlattık. Orada da çok büyük bir ilgi vardı. Önemli bir katılım vardı, ilk maraton olmasına rağmen. Bugün burada da çok önemli bir katılım var."

Özel, Ankara'daki törenlerin ardından İzmir'e gideceklerini anımsatarak, "Akşam saat 19.19'da İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nda hep birlikte Cumhuriyet'e, Gazi'nin emanetine sahip çıkacağız. Ülkede tek adam rejiminden demokrasiyi kurmuş bir parti var, CHP. O demokrasiden yararlanıp iktidara gelmiş, şimdi bir tek adam rejimini kalıcılaştırmaya çalışan, mücadele veren bir parti var, o da maalesef AK Parti.

Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlerine sesleniyorum. Bir mücadele içinde olduk, yıllardır. Tayyip Bey birçok müsabakayı kazandı. Kazanınca iyi ama bir tane kaybetti geçen sene; topu aldı götürüyor, kesecekmiş. Diyor ki 'Bundan sonra oynamayacağız, ben kazanmıyorsan oynamayacağız, topu keseceğim'. Biz de kazanabiliriz. Kazanmak da var kaybetmek de var. 'Kazanınca övünüp, kaybedince topu kesmek olmaz' demeleri lazım. Eğer öyle olursa AK Parti, demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri yine kaybeder ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur. Yoksa kazanınca var olan, kaybedince darbeye kalkışan, oyunbozanlık yapan bir parti olarak tarihe geçerler.

Ben 19 Mayıs'ta tüm siyasi görüşlerin, bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlerini de selamlıyorum. Diyorum ki 'Dedenizin, babanızın, reisinizin elinde tuttuğu topu geri alın'. Demokrasi, eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca oynayıp kaybedince topu alıp kaçanlardan, topu kesenlerden olmasınlar."

Kaynak: ANKA

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı, Etkinlikler, Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, Gençlik, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den 19 Mayıs Mesajı: Cumhuriyet Gençlere Emanet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
20:41
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
20:20
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 15:01:16. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den 19 Mayıs Mesajı: Cumhuriyet Gençlere Emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.