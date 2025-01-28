Özgür Özel'den Gözaltılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel'den Gözaltılara Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin gözaltına alınmasına karşı çıktı, basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

28.01.2025 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Milletimizi ayağa kalkmaya, bu kerameti kendinden menkul tatlı su kabadayılarına karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin ve o partinin neferlerinin cesaretini göstermeye, ayağa kalkmaya, birlikte olmaya davet ediyorum." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Gazetecilerin gözaltına alınması sonrası Halk TV'ye telefonla bağlanan Özgür Özel, durumun takip edilmesi adına CHP tarafından hukukçuların görevlendirildiğini açıkladı.

Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bütün Halk Tv ailesine geçmiş olsun demek istiyorum. Çok üzüldük çok yaknda takip ediyoruz süreci. Fefkalede bir yanlışın içindeler yine. Bugün grup toplantımızda çizdiğimiz Türkiye tablosundan farklı bir şey değil. Her iki Barış kardeşimin de cezaevi günlerine de tanıklık etmiş, gazetecilik yaparken de çok yakından takip eden biri olarak bir haberi doğrulatmak için ne kadar çaba sarfettikerini, bir haberin altına isimlerini koymak için meslek ahlakı konusunda ne kadar titizlendikerini bilen birisiyim. Halk TV'den arandığını bilen ismi bellli cismi belli olan ne yaptığı belli olan birisi ile yapılan bir görüşme. Bu kadar merak edilen birisi bir anda gündeme bomba gibi düşmüş birisinin görüşülmesi, sesinin duyulması ve sorulan sorulara cevap vermesi kadar, yoksa kişi diyebilir ki 'ben bu sorulara cevap vermek istemiyorum, görüşmek istemiyorum'. Bunları söylemiyor sonrada işte gözaltı. Serhan Bey'in ise sorumlu müdür sıfatıyla gözaltına alınması fefkalade rahatsız edici, basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir süreç. Hukukçu arkadaşları görevlendirdik. Süreci takip edecekler. Yani bu kadarı da çok rahatsızlık verici basın özgürlüğü açısından ama daha kötü bir sürece evrilmemesi için en yakından takip edeceğiz biz de.

"Biz bir genel seçim istiyoruz"

Biz geçen hafta İstanbul'daki yoğun partinin bütün seçilmişleri ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda güçlü bir süreci tarif etmek üzere bir araya geldik. Bir yandan da sandıklar hazırlanacağımız sandık eğitimleri verceğimiz, propaganda malzemelerini hızla hazır hale getireceğimiz, hükümet, programını yazacağımız, 2025 yılında sandığı bu milletin önüne getirmek için her şeyi yapacağımız bir süreçteyiz. Tabi burada 'biz sandığı getirmiyoruz' diyenlere atacak bir adımımız, söyleyecek bir sözümüz bu milletin önüne sandığı getirecek adımlar var. Onlar sandıktan ne kadar kaçarlar bilmiyoruz. Biz bir genel seçim istiyoruz. Ama seçmenin genelininnde oy kullanacağı ve milletin sandıkta son sözünü söylemeden önce bir kez daha sözünü söyleyeceği ve bu meşruiyetin iktidar tarafından tamamen millet eliyle gözler önüne serileceği bir süreci de planlamak durumundayız. Ya bu sandığı bu milletin önüne getirecekler ya CHP bu milletin önüne bir sandık getirecek bu sene ve millete diyecek ki sözünü sen söyle. Benim milletimize halkımıza bir sözüm var. 47 yıl partimiz birinci parti olmamış bir kere bile seçmene of dememişim ben. 20 yılık süreçte ve 14 yıllık milletvekilliğimde. Biz Mayıs ayından beri atanmayan öğretmenlerle başladık, ne fıstık üreticisi kaldı, ne buğday kaldı ne Tayyip Bey'in memleketi Rize'de çay kaldı. Ne benim memleketim Manisa'da pamuk kaldı zeytin kaldı. Ne Çukurovası kaldı. Asgari ücretliler için, üreticiler için hem emekliler için meydan meydan mitingler organize ediyoruz. Gelenlerden Allah razı olun çok büyük iş yapıyorlar.

"Her tarafları tehdit olsa ne olur? Her tarafları mafya olsa ne olur?"

Ama insanların artık sel olup sokaklara akması lazım. Onlar bizi sindirmeye çalışıyor. Oysa ki biz birbirimize gücü birbirimizden verebiliriz. Bugün çıkmış oradan Sayın Devlet Bahçeli diyor ki "Efendim 15 Temmuz'dan ders almadıysanız dersinizi veririz." 15 Temmuz'da "Ülkücüler sokağa çıkmayacaktır. Aman ha ordumuza, ordu dediğin altına devletin tankını almış FETÖ'cü o gece karşımda onlarla çatışmayacağız. Ordumuzu bilmem ne yapmayacağız?" Orduyu ele geçiren bir FETÖ'cülere karşı sokağa çıkacak cesareti gösteremeyen birisi çıkmış şimdi sokağa çıkanları tehdit ediyor. Gezi de solcu, Atatürk'ü, devrimci, kürt gençlerin cesaretine öykünen gece vakti meydanda görünmeyip öyle vakti çıkıp da biz de "Gezi'de varız, hükümet istifa" diyen parti çıkış şimdi Gezi'yi kriminalize ediyor. Bu tatlı su kurnazlarına meydanı boş bırakmasın millet. Bunlar cürümleri kadar yer yakarlar. Kendi Gençlik Kolları Başkanının cenazesini Ankara'da sokağın ortasında bir başına bırakmış bir taziye verememişlerden, bu cinayete kurban giden kişinin daha önce kimler tarafından tehdit edildiğini bütün bir camia biliyor. Bir tweet atmaya korkan bir süreçten bahsediyoruz. Her tarafları tehdit olsa ne olur? Her tarafları mafya olsa ne olur? Nereden güç alırlarsa alsınlar.

"Bundan sonra korkanlar bu korkaklar tarafından yönetilecek"

Milletimizi ayağa kalkmaya, bu kerameti kendinden menkul tatlı su kabadayılarına karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin ve o partinin neferlerinin cesaretini göstermeye, ayağa kalkmaya, birlikte olmaya davet ediyorum. Bundan sonra onlar bizi sindirirse onlar kazanır. Biz ayakta olursak dimdik olursak asla ve asla onlar kazanamayacaklar. Onlar zoru görünce kaçanlardır. Onlar asla ve asla gerçek anlamda bir cesareti gösteremeyenlerdir. Kendisi yerine Akın Gürlek'in, kendisi yerine adaletin, kendisi yerine polisin gücüyle bu milletin karşısına dikilenlerin karşısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızın cesaretiyle dikilmek zorundayız. Bugün yeni bir gündür. Bugün söyledim, başlıyoruz. Bundan sonra korkanlar bu korkaklar tarafından yönetilecek. Cesurlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi'in ortaya koyacağı yeni bir iktidar tarafından yöneticilecek. Yoksulluğu bitirmenin de köleliği bitirmenin de sömürüyü bitirmenin de bu kerameti kendinden menkul kurnazların saltanatını bitirmenin de yolu kendine güvenmek bir olmaktır. Çağrıldığı meydana koşmaktır. Erken seçim için üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirmektir. Biz bunu başarmak için kurumsal olarak azimliyiz. Tüm milletimizden de aynı azim ve kararlılığı beklemekteyiz. Kendisini söndürene aç bırakana güvencesiz bırakana artık başı kaldırmanın o dik başıyla birlikte yeni bir iktidara doğru yürümeniz zamanı gelmiştir. Lami cimi yoktur vazife hepimizindir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Gözaltılara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:35:54. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Gözaltılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.