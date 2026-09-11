Özgür Özel'den Iğdır'da şehit olan asker için taziye mesajı
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, " Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
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