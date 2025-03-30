Özgür Özel'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nda Trabzon'da İmamoğlu için imza kampanyası başlattı.

30.03.2025 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda ÖZMEN -Esra PERVAN/ Kamera: Yasin KABADAYI

(TRABZON)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Trabzon'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na "Özgürlük ve Erken Seçim" talebiyle imza kampanyası başlattı. Özel, "Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için, Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı yarınlara herkesin kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz. Bütün Türkiye'de bugün iki milyona yaklaşan üyemiz var. Daha bir hafta önce 1 milyon 750 bindi. Akın akın insanlar baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyorlar, üye oluyorlar. İki milyona yakın üyemizin elinde bu imza formlarını, Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a geldi. İmamoğlu'nun köyü Cevizli Köyü'nde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile bayram namazı kılan Özel, İmamoğlu'na "Özgürlük ve Erken Seçim" talebiyle imza kampanyası başlattı. İlk imzayı 93 yaşındaki Rükiye Köroğlu da imza attı. Ardından Özel de imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayram Namazı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Özel, Trabzon'un Akçaabat İlçesi, Cevizli Köyü'nde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Ben her bayram sabahı, kendi köyümde ya da Manisa'da kendi memleketimde bayram namazını kılıp vatandaşlarımızla, akrabalarımızla, ailelerimizle bayramlaşıyorum. Ancak bu bayram hep birlikte Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da, memleketinde Akçaabat'ta, Zanane Köyündeyiz. Çünkü şu anda kendisi Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Büyük bir haksızlık sonucunda, iftiralar sonucunda, karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı Silivri Cezaevinde siyasi tutsak olarak tutuyorlar.

"Bu bayramda ülkemize ayrılık yaşandırılıyor"

Maalesef bayram bütün Türkiye'nin birleştiği, kucaklaştığı, küslüklerin unutulduğu, küslerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşandırılıyor. 19 Mart günü başlayan bir süreçle bu toprakların oğlu, bu memleketin oğlu, Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız, 15,5 milyon kişinin daha geçen Pazar günü sandık başlarına gidip oy kullanarak adaylaştırdığı Ekrem İmamoğlu, kendisini sevenlerden, Babası Hasan amcadan, oğlu Semih'ten Selim'den, evlatlarından, eşinden, dostundan, köylülerinden uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşandırılıyor. Biz de bugün onun gelemediği köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık, onun hemşerileriyle bayramlaştık ve buradan bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik.

"İlk imzayı burada Rukiye anneden alacağız"

Caminin dışına çıktığımda Rukiye Teyzem geldi, 93 yaşında. Rukiye Köroğlu. Dün akşam hiç uyumadım, sabahı bekledim. Seni görmeye, Ekrem oğlum için ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Bu anlamlı, bu önemli imzayı buradan ilk kez Rukiye anneden alacağız. Sonra kendi köylülerinden, Akçaabatlılardan, Trabzonlulardan, dalga dalga bütün Türkiye'ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için, Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı yarınlara herkesin kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz. Bütün Türkiye'de bugün iki milyona yaklaşan üyemiz var. Daha bir hafta önce 1 milyon 750 bindi. Akın akın insanlar baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyorlar, üye oluyorlar. İki milyona yakın üyemizin elinde bu imza formlarını, Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız.

"İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebini buradan başlatıyoruz"

Her bir formda 25 imza var. Bu imza formlarıyla birlikte belki dünyanın en büyük, en anlamlı imza kampanyasını başlatıp tamamlamayı, Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak, imzasını alarak, İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz. Ortak metin şöyle:

"Ben yüreği demokrasiden ve adaletten yana olan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle, Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla, vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutulmaktadır. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an an ce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz, hukuksuz düzen bir an önce son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum. Rukiye Köroğlu, birinci imza sahibi."

Daha sonra mezarlık ziyareti yapan Özgür Özel, bir köy evini de ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Ramazan Bayramı, İmza Kampanyası, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, İmamoğlu, Türkiye, Trabzon, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak
Kırmızı mı değil mi Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

08:47 Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak
07:36 Kırmızı mı değil mi Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı
07:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 09:13:48. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement