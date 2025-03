Özgür Özel'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

Haber: İleyda ÖZMEN -Esra PERVAN/ Kamera: Yasin KABADAYI

(TRABZON)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Trabzon'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na "Özgürlük ve Erken Seçim" talebiyle imza kampanyası başlattı. Özel, "Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için, Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı yarınlara herkesin kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz. Bütün Türkiye'de bugün iki milyona yaklaşan üyemiz var. Daha bir hafta önce 1 milyon 750 bindi. Akın akın insanlar baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyorlar, üye oluyorlar. İki milyona yakın üyemizin elinde bu imza formlarını, Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a geldi. İmamoğlu'nun köyü Cevizli Köyü'nde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile bayram namazı kılan Özel, İmamoğlu'na "Özgürlük ve Erken Seçim" talebiyle imza kampanyası başlattı. İlk imzayı 93 yaşındaki Rükiye Köroğlu da imza attı. Ardından Özel de imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayram Namazı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Özel, Trabzon'un Akçaabat İlçesi, Cevizli Köyü'nde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Ben her bayram sabahı, kendi köyümde ya da Manisa'da kendi memleketimde bayram namazını kılıp vatandaşlarımızla, akrabalarımızla, ailelerimizle bayramlaşıyorum. Ancak bu bayram hep birlikte Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da, memleketinde Akçaabat'ta, Zanane Köyündeyiz. Çünkü şu anda kendisi Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Büyük bir haksızlık sonucunda, iftiralar sonucunda, karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı Silivri Cezaevinde siyasi tutsak olarak tutuyorlar.

"Bu bayramda ülkemize ayrılık yaşandırılıyor"

Maalesef bayram bütün Türkiye'nin birleştiği, kucaklaştığı, küslüklerin unutulduğu, küslerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşandırılıyor. 19 Mart günü başlayan bir süreçle bu toprakların oğlu, bu memleketin oğlu, Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız, 15,5 milyon kişinin daha geçen Pazar günü sandık başlarına gidip oy kullanarak adaylaştırdığı Ekrem İmamoğlu, kendisini sevenlerden, Babası Hasan amcadan, oğlu Semih'ten Selim'den, evlatlarından, eşinden, dostundan, köylülerinden uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşandırılıyor. Biz de bugün onun gelemediği köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık, onun hemşerileriyle bayramlaştık ve buradan bir büyük kampanyayı başlatmaya geldik.

"İlk imzayı burada Rukiye anneden alacağız"

Caminin dışına çıktığımda Rukiye Teyzem geldi, 93 yaşında. Rukiye Köroğlu. Dün akşam hiç uyumadım, sabahı bekledim. Seni görmeye, Ekrem oğlum için ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Bu anlamlı, bu önemli imzayı buradan ilk kez Rukiye anneden alacağız. Sonra kendi köylülerinden, Akçaabatlılardan, Trabzonlulardan, dalga dalga bütün Türkiye'ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için, Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı yarınlara herkesin kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz. Bütün Türkiye'de bugün iki milyona yaklaşan üyemiz var. Daha bir hafta önce 1 milyon 750 bindi. Akın akın insanlar baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyorlar, üye oluyorlar. İki milyona yakın üyemizin elinde bu imza formlarını, Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız.

"İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebini buradan başlatıyoruz"

Her bir formda 25 imza var. Bu imza formlarıyla birlikte belki dünyanın en büyük, en anlamlı imza kampanyasını başlatıp tamamlamayı, Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak, imzasını alarak, İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz. Ortak metin şöyle:

"Ben yüreği demokrasiden ve adaletten yana olan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle, Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla, vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutulmaktadır. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an an ce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz, hukuksuz düzen bir an önce son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum. Rukiye Köroğlu, birinci imza sahibi."

Daha sonra mezarlık ziyareti yapan Özgür Özel, bir köy evini de ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.