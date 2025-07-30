Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika
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Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti

30.07.2025 18:07
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CHP lideri Özgür Özel, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı'nın nikahında şahitlik yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettikten sonra, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün cezaevindeki nikahında şahitlik yaptı.

Ziyaret ve nikah sonrası cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Özel, 19 Mart'taki yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Gürkan Akgün ile avukat Sinem Keleş'in cezaevindeki nikahını İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın'ın kıydığını, kendisinin de Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile birlikte nikah şahidi olduğunu söyledi.

Filiz Kahveci ile Buğra Gökçe'nin de 62 gün önce aynı şekilde cezaevinde evlendiklerini hatırlatan Özel, nikah fotoğrafları ve 4 ay önce İmamoğlu ile çekildiği bayram fotoğrafının kendilerine verilmediğini dile getirdi.

Özel, bundan sonraki süreçte bir an önce iddianamenin hazırlanarak tutuksuz yargılama yapılması ve duruşmaların TRT'de canlı yayınlanması dışında beklenti ve taleplerinin olmadığını ifade etti.

Komisyon açıklaması

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyona ilişkin de Özel, şunları söyledi:

"Şimdi burada ilk kez açıklıyorum. Sayın Meclis Başkanı Cenevre'de. Grup Başkanvekilimizi dün telefonla arayarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmazı 'nitelikli çoğunlukla karar alma'nın, Meclis'in kuracağı, kendi çağrısıyla kurulan bu komisyonda benimsendiğini, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını, bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını, bunun da iletişimini yapabileceğimizi söylemiş. Sayın Murat Emir bana aktardı, ben de size aktarıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi nitelikli çoğunluk, yani AK Parti, MHP veya işte 50 kişilik komisyonda 26'nın bulunmasıyla karar verilmesini sağlıklı bulmuyordu. Nitelikli çoğunlukla -ki Meclis komisyon ilk toplantısında bunun usul ve esaslarını belirler- karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak, gerekli isimleri yarın süresi dahili içinde 10 arkadaşımızı görevlendireceğiz, bildireceğiz. Bu komisyonda görev yapacağız."

Özel, CHP'nin ülkenin kurucu ve cumhuriyet fikrinin partisi olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğü fikrinin partisidir, hesap verilebilirliğin partisidir ve şeffaf zeminin partisidir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın, bulunmadığı komisyondan korksun. Efendim, 'Cumhuriyet'in kolonlarını kesiyorlar...' Kolonunun üstüne çivi çaktırmayız. Resim için kolonun üstüne çivi çaksın, karşısında bizi bulurlar. O yüzden herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. Tutumumuz nettir. Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika

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