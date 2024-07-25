Özgür Özel, Balıkesir'de Karesi Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Özgür Özel, Balıkesir'de Karesi Belediyesi'ni ziyaret etti

Özgür Özel, Balıkesir\'de Karesi Belediyesi\'ni ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Karesi Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, SODEMBEK adlı yapıyla ilgili bilgi verdi ve belediyeler arasında işbirliği sağlanacağını belirtti.

25.07.2024 19:03  Güncelleme: 20:02
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HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BALIKESİR) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Karesi Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, "Yeni bir yapımız var SODEMBEK diye. Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi, SODEMBEK. Bunun içinde çok sayıda yapının başkanlarından oluşan bir konseyimiz var. O konseyin başkanlığını ben yapıyorum, Onursal Başkanlığını önceki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen yapıyor. Hem eşgüdümle hem eğitimle hem denetimle ilgili hep birlikte bir ortaklığı sağlayacağız ve hep birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.

Özel Balıkesir'deki programı kapsamında Karesi Belediyesi'ne ziyarette bulundu. "Buraya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız diğer genel başkan yardımcılarımız, MYK, PM üyelerimizle birlikte sizleri ziyarete geldik. Gerçekten çok önemli bir başarı elde edildi Balıkesir'de" diyen Özel, Karesi'nin iki merkez ilçeden biri olduğuna işaret etti. Özel, "Nüfusları neredeyse birbirine denk. Çok önemli bir ilçe ve bu ilçeyi neredeyse iki kişiden birinin teveccühü ile kazanmış olmanız, hem örgütümüzün hem adayımızın uyumlu, gayretli çalışmalarının sonucu. Sizden de duyduklarımdan çok memnunum. Örgütümüzle, Büyükşehir Belediye ile aranızdaki ilişkilerin bu şekilde iyi olması bize daha büyük başarıları getirecek" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar artık kimin olmaması gerektiğini biliyorlar"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi bu seçimde 'Türkiye İttifakı' dedik, 'Balıkesir İttifakı' dedik. Bu ittifakın belediye başkanlarından bir tanesi sizlersiniz. Biz katı particilik yerine herkesi kucaklayan, toplumun tüm kesimlerine dokunan özellikle kimseyi siyasi görüşüne, inancına, mezhebine, doğduğu yere göre ayırmadan, onların açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine çare bulmaya çalışan, kamu görevlilerisiniz sizler. Bu son derece önemli. Sizin başarınız ileride Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye İttifakı'nın iktidar kapısını bizim için açacak. Bunu son derece önemsiyoruz. Dürüst, şeffaf, temiz, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı vizyonuyla yola çıktığınızı ifade ettiniz. İlk üç ayda, 100 günde atılan adımlarda hem kararlı, cesur hizmete yönelik adımlar olduğunu hem de işte mal beyanınızı ilan etmenizden, her yıl ilan edeceğinizi söylemenizden, ilk cümlenin içinde şeffaflığa, hesap verilebilirliğe yaptığınız vurgudan da son derece memnunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 412 belediye başkanı var. Bu 412 belediye başkanımız ceplerinde birer anahtar taşıyor. Bu anahtarlar ne belediyenin kapısının, ne kasasının ne şehrin anahtarı değil. Bu anahtar gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. Sizlerin elinde. Ben sizin gayretlerinize teşekkür ediyorum. Size Karesi'ye emanet etti Balıkesirliler, Karesililer. Biz de sizi örgütümüze emanet ediyoruz. Başkanımız, yönetimi, sizin çalışmalarınızı en iyi şekilde destekleyecek. Evlerde, kahvehanelerde, köylerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, servislerde sizi anlatacaklar. Oralarda gördükleri talep ve istekleri sizlere aktaracaklar, o sizin aranızdaki iyi ilişki ve sizin halkla halkçı belediyecilik yaparak kurduğunuz ilişki halkımızla aramızda bir köprü olacak. Bizi o köprü iktidara taşıyacak. İnsanlar artık kimin olmaması gerektiğini biliyorlar. Genelde sizin gibi pek çok belediye ve bütün belediye başkan adaylarımız gibi temiz, dürüst, çalışkan dinamik kadrolara güvendiler, destek verdiler. Bunu şimdi genel iktidarda yapmak için hazırlanıyor. Bunun için hep birlikte gayret sarf edeceğiz."

"Günü geldiğinde bütün Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz"

"Sizin tüm ihtiyaçlarınızda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız burada. Yeni bir yapımız var SODEMBEK diye. Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi. SODEMBEK. Bunun için de hem SODEMSEN'in Genel Başkanı hem SODEM'in Başkanı hem de delege çoğunluğunu elde ederek çoğunluk sağladığımız ve seçimlerini kazandığımız başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur, Türkiye Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'tır, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, İç Anadolu Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği gibi çok sayıda yapının başkanlarından oluşan bir konseyimiz var. O konseyin başkanlığını ben yapıyorum, Onursal Başkanlığını da Eskişehir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen yapıyor. Hem eşgüdümle hem eğitimle hem denetimle ilgili hep birlikte bir ortaklığı sağlayacağız ve hep birlikte çalışacağız. Bu yapıların tamamı Karesi Belediyesi'nin işbirliğine, Karesi Belediyesi'ni desteklemek üzere hazır durumdadırlar. Biz hep beraber Karesi'nin ve Balıkesir'in yüzünü güldüreceğiz. Günü geldiğinde bütün Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz. Emeklerinize teşekkür ediyorum. Güzel kızınızla, nazik hanımefendi eşinizle yaptığınız samimi karşılamaya teşekkür ediyoruz. Sizin şahsınızda hangi partiden seçilirse seçilsin Belediye Meclisinin kıymetli üyelerine, tüm gruplara, tüm Belediye Meclis üyelerimize, 'Hayırlısı olsun' dileklerimi iletiyorum. Belediye personelimize de bugüne kadarki ve bundan sonraki emekleri için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Balıkesir'de Karesi Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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