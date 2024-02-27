Özgür Özel\'den TRT\'ye sert tepki: Dirime gelmeyen ölüme de gelmesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisinin son TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim arifesinde TRT'nin tarafsız bir yayın yapmadığını savunan Özel, "TRT emekçilerini yolluyorlar, programımızı takip ediyorlar. Bir dakika haberimiz yok. Ne zaman vereceksin, genel merkez yanarsa haber vereceksin herhalde. Beni ne zaman vereceksin, ölürsem cenaze törenimi canlı verecekler. Dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Dirimde olmayan ölümde de olmasın" diye konuştu.
CHP lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "TRT anayasal bir kurum. Kanunu, anayasaya dayanılarak çıkarılmış. Bunların kanununda tarafsızlık yazıyor. İşte AK Parti'nin, bir kamu televizyonunu parti televizyonu haline getirdiklerinin kanıtı.
TRT emekçilerini yolluyorlar, programımızı takip ediyorlar. Bir dakika haberimiz yok. Ne zaman vereceksin, genel merkez yanarsa haber vereceksin herhalde. Beni ne zaman vereceksin, ölürsem cenaze törenimi canlı verecekler. Dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Dirimde olmayan ölümde de olmasın. Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış arkadaşlar. Gün olur devran döner, bunun hesabı sizden de Tayyip Erdoğan da sorulur.
( Elazığ'daki göçük) Şükür can kaybı olmadan sonlandı. Madenler halen alarm vermeye devam ediyor. Herkes 'Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun' diyordu. Madenlerde bir arpa boyu yol alınmadı. Madencinin fıtratın ölüm var demek insanımızı kandırmaktır. Alman'ın, İngiliz'in fıtratında olmayanı görmek vatandaşı kandırmaktır. Bu kazaları durdurmak için kanun yapmayanlar ne yapıyor? Murat Kurum'un liç yığınına izin verdiği, o karardan sonra Erdoğan'ın imzasıyla şirketin 221 milyon lira borcunu affetmesi... Bu şirket o madenden 334 milyon dolar kâr etmiş. Böyle bir insafsızlık ve kayırmacılık...
Ben Madrid'de Sosyalist Entarnasyonel'in 140 üyesinin karşısındaydım. Filistin'de 30 bin insan öldürüldü. Gelin, Filistin'deki mezalimi bitirelim dedim. Erdoğan da Sakarya'daydı. Bir pankart açtılar 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın'... Gidip apar topar pankartı toplattılar. Pankartı açanlar biliyorlar ki ticareti Erdoğan'ın ailesi yapıyor. Cuma namazına Erdoğan'la 300 araçla giden etrafındaki iş adamları yapıyor. Biliyorlar ki Tayyip Bey ve ailesi İsrail ticaretinden pay alıyor."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den TRT'ye sert tepki: Dirime gelmeyen ölüme de gelmesin - Son Dakika
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir ettiğini belirterek, onu bir kez daha şampiyon yapmayı dilediğini ifade etti.
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Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in memleketinde vatandaşlara seslendi. Alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız" dedi.
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