Özgür Özel'den Tutuklamalara Tepki - Son Dakika
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Özgür Özel'den Tutuklamalara Tepki

Özgür Özel\'den Tutuklamalara Tepki
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Özgür Özel, tutuklamaların emekçilere gözdağı olduğunu belirtti ve serbest bırakılmalarını istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, tutuklamaların "hakkını arayan bütün emekçilere verilmek istenen açık bir gözdağı" olduğunu belirtti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işçilerin haklarını savunmanın suç olmadığını ifade ederek, Çakır ve Aksu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Özel, "Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanması, hakkını arayan bütün emekçilere verilmek istenen açık bir gözdağıdır" dedi.

AK Parti iktidarını eleştiren Özel, "İşçinin hakkını vermeyip, hakkını isteyen emekçiyi susturmaya kalkmak, AK Parti'nin kara düzeninin geldiği noktadır" ifadelerini kullandı.

Özel, emekçilerin yalnız olmadığını belirterek, "Kimse emeği sahipsiz, emekçiyi yalnız sanmasın" dedi.

Madencilerin haklarının eksiksiz ödenmesi ve tutuklanan sendika yöneticilerinin özgürlüğüne kavuşması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Özel, "Madencilerin alın terinin karşılığı kuruşu kuruşuna ödenene, mücadele arkadaşları özgürlüğüne kavuşana kadar bu meselenin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Özel, "Gökay Çakır ve Başaran Aksu masum emekçilerdir, ikisi de derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Tutuklamalara Tepki - Son Dakika

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