Özgür Özel'e Saldıran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Özgür Özel'e Saldıran Zanlı Tutuklandı

Sırrı Süreyya Önder anma töreninde Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

06.05.2025 15:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran zanlı Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimliğin karar yazısı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüphelinin üzerine atılı "kasten yaralama" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, olay anına ait kamera görüntüleri, şüphelinin Özgür Özel'in devlet makamlarına yönelik söylemi nedeniyle kendisine saldırdığını kabul ettiğine dair savunması, şüphelinin benzer suçlardan birden fazla suç kaydı bulunduğuna dair kayıtları olduğunu belirtti.

Hakimlik, şüphelinin savunmalarının dikkate alındığında üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu, delillerin henüz tam toplanmadığını, suçun katalog suçlardan olduğunu, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında zanlının kaçma ve saklanma şüphesine yönelik somut deliller bulunduğunu kaydetti.

Selçuk Tengioğlu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının yetersiz kalacağını bildiren hakimlik, bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verildiğini aktardı.

Olay

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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