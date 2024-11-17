Özgür Özel, Ekonomik Zorlukları Dinledi - Son Dakika
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Özgür Özel, Ekonomik Zorlukları Dinledi

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CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul'da esnaf ve çocukların ekonomik sıkıntılarını dinledi.

17.11.2024 21:07
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özel'e hem çocuklar hem de vatandaşlar dertlerini anlattı. Pazarda domates satan çocuk işçi Özel'e "Her şey çok pahalı olduğu için çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.

CHP Lideri Özel, İstanbul Bahçelievler'de Yenibosna Pazaryerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yurttaş  Özel'e ekonomi ile ilgili sorunlarını aktardı.

Pazarcı esnafı işlerin yokluğundan şikayetçiydi. Balıkçı tezgahındaki esnaf Özel'e "Asgari ücretlenin her şeyi yapması zor. Başka bir şey yapması da zor. Zaten 30 binden aşağısı çok sıkıntı" cümleleriyle seslendi

Özel ise balıkçıya "Bu asgari ücretle balık alması zor. Zaten kirayı verdi mi geriye bir şey kalmıyor. Kira 21 bin lira, 17 bin lira maaş alıyor nasıl geçinsin? Ondan sonra nasıl gelsin balık alsın. 30 bin lira yapalım diyoruz asgari ücreti" diye cevap verdi.

Sadece meyve sebze tezgahlarında değil giyim tezgahlarında da benzer cümleler duyuldu. Özel'in "Bu pazarda daha yüzde yüzün altında fiyatı artan şey duymadım. 150 idi 300 oldu. Geçen sene sattığına göre satışların durumu nasıl?" sözlerine giyim tezgahındaki esnaf hükümeti eleştirerek cevap verdi: "İşler çok düştü. Yani yüzde 100 düştü. İşler berbat. Bu geçen sene 150 liraydı şimdi 350. Satışlar geçen seneye göre berbat yüzde 50'den aşağı değil. Erdoğan Bey bu pazara girebilir mi?"

"Şimdi ben soruyorum Erdoğan pazara gelebiliyor mu?"

İktidarın erken seçime gitmesi gerektiğini ifade eden Özel, konuşmasında şunları söyledi: "Erdoğan eskiden şöyle konuşuyordu 'Bunlar pazara gelebiliyor mu? Bunlar oturup sizinle konuşabiliyorlar mı?' Hep 'hayır' diyordu vatandaş 'erken seçim şart' diyordu. Şimdi ben soruyorum Erdoğan pazara gelebiliyor mu? Hatrını sorabilir mi? Ne yapmalı o zaman? Madem pazara gelemiyorsun, sokağa çıkamıyorsun seçime gidecek."

CHP lideri Özel'i gören çocuklar da ekonomideki gidişattan şikayetçi oldu. Kimi harçlığı ile bir tost alamadığını belirtti kimisi ise pazarda domates satarak harçlık kazanmaya çalıştığını vurguladı.

Bir öğrenci, Özel'e tost fiyatının 30-50 TL arasında olduğunu fakat harçlığının ise 20 TL olduğunu belirtti. Özel ise iktidara geldiklerinde bu duruma son vereceklerini belirterek şunları söyledi: "Bir harçlıkla bir tost alamıyorsun yani onu düşürsünler. İnşallah biz iktidara gelirsek ülkeyi yönetirsek söz veriyorum sana düşüreceğiz. Biz her gün okulda size sıcak yemek vereceğiz bedava. O zaman kantine de gerek kalmaz."

Pazarda işçilik yapan çocuk ise ekonomi ile ilgili düşüncelerini "Şimdi öncelikle ekonomi çok kötü. Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı olduğu için çalışmak zorunda kalıyoruz. Domates satıyorum her şey çok pahalı" sözleriyle ifade etti.

Özgür Özel, Ekonomik Zorlukları Dinledi
Kaynak: ANKA

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