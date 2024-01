Özgür Özel: "Ey Recep Tayyip Erdoğan, Hiçbirimizi Susturamazsın.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapacağı belediye başkanları aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Amacı hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak." dedi.



Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapacağı belediye başkanları aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Amacı hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak. Ey Recep Tayyip Erdoğan: Emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi hiçbirimizi susturamazsın, sesimizi duyacaksın, sana bu sesi duyuracağız. Bu siyaseten saygısızlıktır, bu görgüsüzlüktür. Bu esas, ne kadar çok korktuğunu; sizin ne kadar haklı, onun ne kadar korkak olduğunu gösterir. Korkamayacağız. İstedikleri kadar engellesinler; bu talebi yükseltmemizi, bu ülkenin ortak geleceğine sahip çıkmamızı engelleyemezler, engelleyemeyecekler. Tandoğan'da Pazar günü hepimizin sesini duyacak" dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Akhisar'da, Akhisar Belediyesi'nin Cumartesi Pazarı ve Yaşam Alanı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek, şunları söyledi:"Ben Manisa sevdalısıyım… Ben, Manisa'da büyümüş biri olarak: şu şehrin çok sorunu var. Sorunlarını da biliyorum. Mimar kimliğimle, çözümlerini de biliyorum. Manisa Büyükşehir'in en büyük sorunu, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. Türkiye'nin en sıkıntılı altyapısına sahip. Türkiye'nin en sorunlu ulaşımına sahip. Halkının ne istediğini bilmeyen, halkından kopuk, yorgun, yılgın; sadece kendisine ve çevresine rant için çalışan bir tane büyükşehir belediye başkanı var. 80 gün sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Ben size buradan söz veriyorum… Halkın içinde olacağım. Onların derdi ile dertleneceğim. Yağmur yağıyor sular sel alıyor çarşıda. Size söz, Akhisar'a bir daha bunları yaşatmayacağım. Sizinle el ele olacağız, Akhisar hak ettiği değere kavuşacak. Pazar günü, pazar yerini birlikte dolaştık. İlk işim öncelikle orayı ben kapatacağım, sizi yağmurdan ben kurtaracağım. Sizinle birlikte olacağım. Önce Manisa için, sonra Akhisar için; sonra da Manisa'nın gururu Türkiye'nin umudu Sayın Başkanım Özgür Özel için kapı kapı dolaşmaya söz veriyor musunuz?"Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise şöyle konuştu:"Beş sene önce bir yola çıktık. Bu yolun ilk döneminin son kısmına giriyoruz. Eski günleri eleştirmenin çok anlamı yok. Akhisar'da sahada olmayan, vatandaştan kaçan bir belediye anlayışı vardı. Akhisar'da bir şeyler değişecekse, önce belediye anlayışı değişecek… İnsanları ayırt etmeden, eşitlikçi, adaletli, partizanlık yapmayan, hizmet odaklı bir belediye hedefledik… Ekonomideki derin krizi bahane etmedik, çalıştık… Beldelerimiz hizmete kavuşmuş durumda. Kırsala gitmeyen bir belediye vardı. Kırsala hizmete başladık. Bir belediye başkanı 'Park yaptı' diye eleştirdi. Biz çocuklarımıza park yapmaya devam edeceğiz… 20 kişi için yol mu yapılır demedik, yaptık… Beş senenin özeti gibi oldu… Hepiniz çok teşekkür ederim."Özgür Özel ise şu konuşmayı yaptı:"Bugün evimdeyim. 13 yıl önce ilk kez milletvekili olduğumda o dönemde Akhisar'ın milletvekili yoktu. Ben geldim, ilçe başkanı Vehbi Bakırloğlu'nun yanında söz verdim, dedim ki Özgür Özel Akhisar'ın milletvekilidir… Birlikte emek verdiğimiz Besim Dutlulu, birlikte görev yaptığımız ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, parti muhalefetteyken emek veren belediye meclis üyelerimiz, CHP ailesinin, partisini evladı gibi seven insanları; bir hayale inandılar, çalıştılar, Akhisar'dan hem milletvekili hem de belediye başkanı çıkardılar… Ne zaman, Özgür Özel nerede bir göreve talip olsa bu Akhisar hep arkasında durdu… Akhisar önemli bir işi daha başardı, Genel Başkan çıkardı.İsraf etmek yerine, kendi partisinden yandaş müteahhitlere çöp toplama ihaleleri vermek, onlara inşaatlar vermek yerine; Akhisar'ın öz kaynakları ile destan yazıyor Besim Başkan…Bundan 20 yıl önce bir emekli, 1 buçuk asgari ücret alıyordu… En düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugün asgari ücret 17 bin lira, ancak bir buçuk asgari ücret alınsa, en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması lazım, ama 7 bin 500 lira. Kötü bir şaka gibi. Ev de kira değilse; bir başına bile olsa bir emekli karnını doyurmaya, evini ısıtmaya yetmeyecek bir para veriyorlar.Meclis'te bulunan bütün partilere ve Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Bu sefalet maaşını kabul etmiyoruz, bunu derhal artırmak zorundadır Meclis… Emeklide olmayınca esnafta olmaz, pazarcıda olmaz, kimsede olmaz. Bir kurum var, TÜİK. Bu kurum enflasyonu hesaplıyor, bir enflasyon ilan ediyor, buna göre de emekliler ve çalışanlar zam alıyorlar. TÜİK'e göre değil de gerçek enflasyonla zam verilseydi; bütün çalışanlar yüzde 35 daha fazla, bütün emekliler yüzde 35 daha fazla zam alacaklardı. Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu yalan attığı için, kötü hesap yaptığı için; emeklinin ve çalışanın cebinden her ay para çalınıyor. Bu büyük bir haksızlıktır. Büyük bir hırsızlıktır. Emekliyi de emekçiyi de haksız yere yoksullaştırmaktır. Biz bu haksızlığın karşısında durmaya; emeklinin de emekçinin de hakkını savunmaya devam edeceğiz. Söz veriyoruz.Pazar günü; Recep Tayyip Erdoğan ve onun eliyle beş hakim anayasayı askıya aldığı için… Bugün Anayasa Mahkemesi'ni yok sayıyor, yarın mülkiyet hakkını yok sayar. Anayasa hepimizin güvencesi. Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu milletvekiliyse; Anayasada yazdığı için, gücünü oradan alıyor. Besim Dutlulu belediye başkanıysa, gücünü Anayasadan alıyor. Oturduğun evin tapusu, mülkiyet hakkından… Hepsi Anayasada sayesinde var. Bugün bir maddesini yok sayanlar, yarın senin malına, emekli maaşına, babandan gelecek mirasa göz koyabilirler. Bu pazar; memlekete, ortak geleceğimize, özgürlüğümüze, yaşam hakkımıza, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkalım dedik. Tandoğan'da pazar günü saat 13.00'te, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle hak, hukuk, adalet diyeceğiz; aş, ekmek diyeceğiz, emeğe saygı diyeceğiz; emekli maaşıma dokunma diyeceğiz. Kim, neye sahip çıkmak istiyorsa, bizimle gelsin; kim kendisine sahip çıkılsın istiyorsa Tandoğan'a gelsin. Tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Bu çağrıya sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler olumlu cevap verdiler; Tandoğan'da büyük bir kalabalıkla bu iktidara artık yeter diyeceğiz. Hep birlikte sesimizi yükselteceğiz.Tayyip Erdoğan ne yaptı? Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapacağı, belediye başkanları aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Amacı emeklinin sesini kısmak, amacı EYT mağdurlarının, staj mağdurlarının sesini kısmak. Amacı enflasyona isyan edenlerin, hayat pahalılığına isyan edenlerin, düşük maaşlara isyan edenlerin; hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak. Buradan sesleniyorum: Ey Recep Tayyip Erdoğan: Emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi hiçbirimizi susturamazsın, sesimizi duyacaksın, sana bu sesi duyuracağız.Bir ülkenin Cumhurbaşkanı; bir mitingin, önceden ilan edilmiş bir mitingin saatine eğer kendisi aday tanıtım koyuyorsa, önceden ilan edilen bir mitinge başka bir parti etkinlik koyuyorsa, bu siyaseten saygısızlıktır, bu görgüsüzlüktür. Bu esas, ne kadar çok korktuğunu; sizin ne kadar haklı, onun ne kadar korkak olduğunu gösterir.Korkamayacağız. Tandoğan'a terör yapmaya, kalp kırmaya gitmiyoruz; birlik, beraberlik için sesimizi duyurmak, yoksulların sesini duyurmak için gidiyoruz. Öyle olunca da istedikleri kadar engellesinler; bu talebi yükseltmemizi, bu ülkenin ortak geleceğine sahip çıkmamızı engelleyemezler, engelleyemeyecekler. Tandoğan'da Pazar günü hepimizin sesini duyacak.Önümüzde yerel seçimler var. Belediye Başkanımız uzun yıllardır Akhisar'a hizmet ediyor. Babası da Akhisar'a hizmet etti. Bu seçimde Besim Dutlulu'dan rekor oy bekliyoruz. Kendisi ifade etti, tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. İyi projeleri gördüler, oybirliği ile destek verdikleri projeler için kendilerine teşekkür ederiz. Akhisar, geçmişte partizanlıktan çok çekti… Akhisar'ın mahalleleri arasında, geride kalmış mahallelerine pozitif ayrımcılık yapılıyor. AK Partili, MHP'li demeden; partimize kaydı var mı yok mu diye bakmadan hizmet edilecek kim varsa, hizmet etmeye devam ediyoruz, bundan sora da devam edeceğiz.Bir şeyi biliyorum ve bir çağrıda bulunmak istiyorum: Bildiğim şu: Akhisar'ın AK Partilisi de MHP'lisi de önceye göre çok daha iyi hizmetlerin, çok daha ucuza yapıldığını, israfın bittiğini, tasarrufun da kendisine hizmet olarak döndüğünü görüyorlar. Bir de 14 Mayıs'ta oy verdiklerinin, o günden bu yana somun ekmeğe yüzde 65 zam yaptığını da biliyorlar. Bu durumda yapılacak bir şey var. Bu iyi hizmetler için Besim Başkan'a oy verdiklerinde; zamları yapanlara da bir sarı kart göstermiş olacaklar. Zamma rağmen iktidara oy veren, iktidarın zammına engel olamaz.Manisa Büyükşehir, iyi yönetilmiyor; Manisa Büyükşehir bıkmış, paraya doymuş, ama ranta doymayan, yandaş kayıran, kendi arsalarına imar değişikliği yapan ve halkı küçük gören bir anlayışla yönetiliyor… Cıva gibi bir delikanlı var, Ferdi Başkan'a, Ferdi Zeyrek'e büyükşehri verirsek, Akhisar'ın büyükşehirden kaynaklanan bütün sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacağız. Ülkesini ve vatanını seven, birbirini seven insanlarsınız. Akhisar'da sevginin sürmesine, hizmetin sürmesine; Akhisar'ın kalkınmasının sürmesine destek olmaya devam edin. Onları sizlere emanet ediyoruz, sizi de Allah'a emanet ediyorum."Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, konuşmaların ardından açılışı yapılan Cumartesi Pazaryerine şehit Reşat Ergin'in adının verildiğini duyurdu.