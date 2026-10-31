Özgür Özel Gömeç\'te zeytin üreticisi kadınlara taban fiyat ve geçim garantisi verdi

(BALIKESİR) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytin üreticisi kadınlarla bir araya geldi. Kadın üreticiler, hasat döneminde aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerden daha düşük yevmiye aldıklarını da dile getirdi. Bir kadın üretici, "Tente seren biziz, çuvallayan biziz, ayıklayan biziz ama iki bin lirayı alan erkekler, bin 500 lirayı alan biziz. Biz bundan çok şikayetçiyiz" diye dert yandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytin üreticisi kadınlarla bir araya geldi.

Zeytin üreticileri, artan maliyetler, düşen alım fiyatları, mazot giderleri ve kadınlarla erkekler arasındaki yevmiye farkından şikayet ederken; zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına da tepki gösterdi. Özel, iktidara gelmeleri halinde üretici kooperatiflerini destekleyeceklerini, zeytinde taban alım fiyatı uygulamasını hayata geçireceklerini ve üreticilere geçim garantisi vereceklerini söyledi.

Toplantıda söz alan bir kadın üretici, bu yıl zeytin fiyatlarının düşmesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "İki tane çocuğum var. İki çocuğumu okula gönderiyorum. Bu şartlar altında ne yapabiliriz Sayın Başkanım?" dedi.

KADINLAR, EŞİTSİZLİKTEN DERT YANDI

Kadın üreticiler, hasat döneminde aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerden daha düşük yevmiye aldıklarını da dile getirdi. Bir kadın üretici, "Tente seren biziz, çuvallayan biziz, ayıklayan biziz ama iki bin lirayı alan erkekler, bin 500 lirayı alan biziz. Biz bundan çok şikayetçiyiz" diye konuştu. Başka bir üretici ise mazot fiyatlarının iki katına çıktığını, bu nedenle tarlalarını süremediklerini ve zeytin hasadını güçlükle gerçekleştirdiklerini belirterek çiftçilere mazot desteği verilmesini istedi.

Emekli öğretmen ve zeytin üreticisi Selma Bayram da bir kilogram zeytinin üretim maliyetinin 68,97 lira olduğunu, 6-7 kilogram zeytinden bir kilogram zeytinyağı elde edildiğini belirterek, yağın kilogram maliyetinin 400 lirayı aştığını söyledi. Bayram, maliyeti 400 lirayı geçen zeytinyağının tüccar tarafından 180 liraya alınmak istendiğini ifade etti.

"TOPRAKLARIMIZI MADENCİLERE PEŞKEŞ ÇEKMEK İSTEMİYORUZ"

Bir başka üretici ise 180 liraya alınan zeytinyağının marketlerde 400 ila 600 lira arasında satıldığına dikkati çekerek, aradaki fiyat farkının üreticiye yansımadığını belirtti. Üretici, "Biz topraklarımızı terk etmek istemiyoruz. Madencilere peşkeş çekmek istemiyoruz" diye konuştu.

"ZEYTİN, ÜRETİCİSİNİN KARNINI DOYURMAYAN BİR NOKTAYA GELDİ"

Özel, üreticilerin sorunlarının yalnızca Gömeç'e özgü olmadığını, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarımsal üreticilerin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Zeytinin 2 bin yıldır yetiştirilen, insanları doyuran ve sağlık açısından önemli bir ürün olduğunu belirten Özel, "İlk kez tarihte üreticisini karnını doyuramayan, borcunu ödetmeyen bir noktaya bugün geldi. Tarih boyunca hiç bu kadar kötü olmamıştı" dedi.

Geçen yıl sofralık zeytinin kilogramının 80-90 liraya satıldığını, bu yıl ise fiyatın 30-40 liraya kadar düştüğünü söyleyen Özel, mazot fiyatlarındaki artışa dikkati çekti. Özel, "Geçen sene bir kilo zeytinle iki litre mazot alıyordun. Bu sene üç kilo zeytin satacaksın, bir litre mazot alamıyorsun" diye konuştu.

Hasat yevmiyelerinin de üretici üzerindeki yükü artırdığını belirten Özel, "Bundan yıllar önce 5 kilo zeytin bir yevmiyeye denk geliyordu. Bugün 5 kilo zeytin 150 lira, yevmiye bin 500 lira. Ne olmuş? 10 kat azalmış. 50 kilo zeytin vereceksin ki bir yevmiyeye" ifadelerini kullandı.

"ZEYTİNCİNİN GEÇİMİNDE GARANTİ YOK"

Üreticinin gelir güvencesi bulunmadığını, buna karşılık otoyol, tünel, havalimanı ve hastane projelerinde işletmecilere garanti verildiğini savunan Özel, "Otobanda ya da tünelde geçiş garantisi var. Havaalanında uçuş garantisi var. Hastanede hasta garantisi var. Ama zeytincinin geçiminde garanti yok. Böyle bir şey olmaz" dedi.

"TÜRK DEVLETİ, ZEYTİNİN ARKASINDA DEĞİL"

Türkiye'nin zeytin üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen ihracatta altıncı sırada bulunduğunu söyleyen Özel, Tunus'un ürettiği zeytinin yüzde 80'ini ihraç ederken Türkiye'nin yalnızca yüzde 10'unu ihraç edebildiğini belirtti. İtalya'nın Türkiye'den aldığı zeytinyağını kendi markasıyla daha yüksek fiyata sattığını ifade eden Özel, "İtalyan devleti İtalyan zeytininin arkasında. Ama Türkiye devleti zeytinin arkasında değil. O otobancının arkasında, müteahhidin arkasında. Ama sizin arkanızda kimse yok" diye konuştu.

Özel, iktidara gelmeleri halinde üretici kooperatiflerinin kurulup destekleneceğini, zeytinde taban alım fiyatı açıklanacağını ve ürünün bu fiyatın altında alınmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Ürün fazlası olduğunda devletin zeytinyağını depolayarak dünya pazarlarına sunması, uluslararası fiyatların düştüğü dönemlerde iç piyasayı desteklemesi gerektiğini belirten Özel, kooperatiflerin üreticinin ürününü hakkaniyetli biçimde sıkmasını, depolamasını ve pazarlamasını sağlayacaklarını kaydetti.

"BAKAN EVLATLARINA BAKAN BU İKTİDARI YOLLAYIN..."

Zeytinin stratejik bir ürün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Özel, "Biz alnının terini zeytine damlatıp oradan bereket fışkırtanlara geçim garantisi vadediyoruz. Size söz veriyoruz. Sizin geçim garantisi veriyoruz" dedi. Özel, konuşmasını "Bakan evlatlarına bakan bu iktidarı yollayın, vatan evlatlarına biz sahip çıkacağız. Sonuna kadar size sahip çıkacağız" sözleriyle sürdürdü.

Kendisinin de üretici bir aileden geldiğini belirten Özel, Manisa'da üzüm bağlarından ve traktör üzerinden geldiğini, dedelerinin de tarımla uğraştığını anlattı. Özel, "Sizin halinizden anlayan, sizin hemşeriniz, sizin komşunuz, sizin evladınız birisi olarak Gömeç'te bu güzel bahçeye bugün Ana Muhalefet Partisinin lideri olarak geldik" dedi.

YENİ Parti'yi muhalefet yapmak için değil, iktidar olmak için kurduklarını söyleyen Özel, "Bundan sonra da inşallah buraya iktidar partisinin genel başkanı olarak ve sizin yüzünüzü güldüren, sizi milletin efendisi kabul eden, Atatürk gibi sizi milletin efendisi yapacak olan iktidarın genel başkanı olarak geleceğim" ifadelerini kullandı.