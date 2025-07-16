Özgür Özel: İmamoğlu'na Siyasi Yasak Gelmeyecek - Son Dakika
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Özgür Özel: İmamoğlu'na Siyasi Yasak Gelmeyecek

Özgür Özel: İmamoğlu\'na Siyasi Yasak Gelmeyecek
16.07.2025 19:15
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CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun yargı süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret", "tehdit" ve "hedef gösterme" suçlarından yargılandığı davadaki karara ilişkin, "Aslında siyasi yasak getirmek üzere niyetlenilen bu mevzuda siyasi yasak meselesi istinafa, istinaftan sonra Yargıtay'a, yani ileri zamanlara kaldı. Bu yönüyle aslında bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmayı takip eden ve İmamoğlu ile diğer tutuklu CHP'li isimlere ziyarette bulunan Özel, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Özel, Silivri'den içi buruk ayrıldığını belirterek, "Bir gün gelecek buradan Ekrem Başkanı, arkadaşlarımızı alacağız ve iktidara doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. O güne kadar da büyük bir kararlılıkla, umutla ve büyük bir inatla adaleti talep etmeye devam edeceğiz." dedi.

Mahkeme heyetinin İmamoğlu hakkında verdiği karara işaret eden Özel, "Aslında siyasi yasak getirmek üzere niyetlenilen bu mevzuda siyasi yasak meselesi istinafa, istinaftan sonra Yargıtay'a, yani ileri zamanlara kaldı. Bu yönüyle aslında bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu. Ama bu kadar saçma sapan bir durumda üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi elbette ki son derece ayıplı bir durum." diye konuştu.

Duruşmaların Silivri'de yapılmasını da eleştiren Özel, "Bugün bize bu zulmü yapanların yarın burada yargılanmayacağının bir garantisi yok. O yüzden herkes aklını başına alarak işini yapacak." dedi.

Özel, kendisinin söz verip de yapmadığı bir şey olmadığını kaydederek, "Biz çalmadık, çaldırmadık, çırptırmadık. Bir tane çıktı baklavacı. Bastık ensesine tokadı. Arkasında da durmadık. Sonra ne çıktı? Baklavacıya kumpas kurdurmuşsunuz. Baklavanın üstünden altı ok yapışmadı ama ampul çıktı. Bu dava boş, bomboş." ifadelerini kullandı.

"Hepsinin morali benden iyi"

Eninde sonunda haklı çıkacaklarını savunan Özel, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e ilişkin, "Ahmet Özer PKK'lı olmaktan, tırnak içinde söylüyorum, terörist olmaktan beraat etti, tutuksuz. CHP'li olmaktan tutuklu şimdi içeride." dedi.

Özel, insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmayacağını belirterek, " Türkiye'de insanlığa karşı işlenen suçta zaman aşımı uygulayan akıl, Erdoğan'a karşı işlenilen suçta 'Zaman aşımı yok.' diyor. Suç ne? Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı görevinden indirme suçu, sandık yoluyla. Erdoğan'a karşı üst üste dört seçim kazanma suçu. Erdoğan'ı siyaseten korkutma suçu. Erdoğan'ın uykularını kaçırma suçu. Bu suçun zaman aşımı yok. Biz böyle bir atmosferde, arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hepsinin morali benden iyi, bu da size dert olsun." diye konuştu.

???????- Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu

Bir gazetecinin siyasi yasakla ilgili yönelttiği soruya Özel, "Eğer tehdit suçundan yüksek miktarda ceza alıp da tehdit suçunun Yargıtay aşaması olmadığı için istinafta onaylansa çok kısa sürede siyasi yasak gelebilirdi. Ama oradan 2 ay 15 günlük bir ceza verildiği için, bu ceza siyasi yasak sınırına girmediği için bu tehlike ortadan kalktı. O yüzden şimdi bu kararı birkaç ay içinde istinafta onaylatıp siyasi yasak getiremezler. 1 yılın üzerindeki cezalarda siyasi yasak geliyor. Bunun kesinleşmesi için önce istinaf, sonra Yargıtay gibi seçime kadar yetişmeyecek şeyler var." yanıtını verdi.

Davaların canlı yayınlanmasını istediklerini yineleyen Özel, "Bu konuda da vermiş olduğumuz kanun teklifimizin Meclis kapanmadan kanunlaşmasını istiyoruz." dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin de Özel, şöyle konuştu:

"Sağlık durumu açıklamalarını avukatlarına bırakıyorum ama Mehmet Murat Çalık'ın izin verdiği kadar açıklanıyor. Kimseyi de üzmek istemeyiz ama geçmişte geçirmiş olduğu iki kanserin nüks tehlikesinin olduğu, birtakım yaptıkları tetkiklerde de buna ilişkin şüpheli bulgular elde ettiklerinden 'Cezaevinde kalması uygun değil.' denilmişti. Hızla başvuru yaptılar avukatları, reddedildi. Şimdi İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Oradaki muayenesi yapıldı. Metris Cezaevine konulmuş. Biliyorsunuz Metris Cezaevi, aslında dağıtım cezaevi. Bu gece de İzmir'e geri yollanabilir. Bu da zaten sağlığı elverişsiz kişiye bir zulüm daha demek. Bir an önce mahkemenin kararını vermesini ümit ediyoruz. Mehmet Murat Çalık için hepimiz dua ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: İmamoğlu'na Siyasi Yasak Gelmeyecek - Son Dakika

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