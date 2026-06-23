Özgür Özel, Foto Muhabirleri Derneği Ödül Törenine Katıldı

(ANKARA) - Foto Muhabirleri Derneği'nin 2026 Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'nde, Özgür Özel'in, Ferdi Zeyrek'in mezarında çekilen fotoğrafı "Yılın Haber Fotoğrafı" seçildi. Fotoğrafı çeken Orkun Emre Küçükerbaş'a ödülünü takdim etmesinin ardından konuşan Özgür Özel, "Hayatımın en zor anında çekilmiş bir resim olarak keşke Orkun o resmi hiç çekmeseydi, keşke ben o resmin öznesi olmasaydım, keşke o veda olmasaydı" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Foto Muhabirleri Derneği'nin, Cermodern'de düzenlenen 2026 Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'ne katıldı. Özel'e, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.

FERDİ ZEYREK'İN CENAZESİNDEKİ FOTOĞRAF BİRİNCİ SEÇİLDİ

Özel, tören öncesinde ödüllü fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Özgür Özel, sergide, Orkun Emre Küçükerbaş'ın, merhum Ferdi Zeyrek'in cenazesi sırasında çekilen fotoğrafını gördüğünde, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'ya doğru bir duvar var. Biz Ferdi ile her bayram mezar ziyaretleri yapardık. O duvara mezarın ne kadar yakınsa o kadar daha Manisalısın çünkü Manisa'nın ilk mezarlığı. Ferdilerinki mesafe olarak yakın ama bizimki mezar sayısı olarak yakın. Biz hep oradan kim daha Manisalı diye gençliğimizden beri kavga ederdik. O gün gittik, üç gün sonra Ferdi'yi defnettik."

"KEŞKE O RESİM HİÇ ÇEKİLMESEYDİ, O VEDA OLMASAYDI"

Gecede, Özgür Özel'in, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından defin işlemleri sırasında kabre girdiği anda çekilen fotoğrafı, "Yılın Haber Fotoğrafı" ödülüne layık görüldü. Küçükerbaş'a ödülünü takdim eden Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ara Güler adına ödüllerin verildiği, Coşkun Aral'ın burada olduğu bir yerde siz değerli foto muhabirleriyle ve konuklarla birlikte olmak büyük bir onur. Böyle 41 yıl boyunca sürdürülebilen bir yarışma, bu yarışmanın markalaşması şüphesiz sponsorların katkıları olmadan olmaz. Tüm sponsor kurumlara ve şirketlere teşekkür etmek gerekiyor. Sonuçta biz siyasetçiyiz ve ne yaparsak yapalım nasıl aktarıldığıyla ilgili olarak foto muhabirleri ve basının tüm emekçileri bizim açımızdan çok kıymetli. Hangi kurumda olurlarsa olsunlar yapmış oldukları meslekleri hepimizin halkla buluşmasına, derdimizi anlatmamıza, kendimizi ifade etmemize katkı sağlıyor. Ben herhalde sadece geçen sene katılmadım. Onun dışında milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak, genel başkan olarak tüm törenlere katıldım."

"HAYATIMIN EN ZOR ANINDA ÇEKİLMİŞ"

Bugün verdiğim ödüllerden biri, Orkun kardeşimin çektiği bir resim. Birinci oldu ve benim resmimi çekti. Hayatımın en zor anında çekilmiş bir resim olarak keşke Orkun o resmi hiç çekmeseydi, keşke ben o resmin öznesi olmasaydım, keşke o veda olmasaydı. Ama öyle bir anı ölümsüzleştirdi ki ömrüm boyunca benim de gözümün önünden gitmeyecek bir kare oldu. Her sene ödül verdiğim bir yerde, bu sene hem ödülün öznesi olmak hem de bir yandan en büyük acıyı yaşamak herhalde hayat gibi bir şey. Tam işte fotoğraf tam böyle bir şey.

Bu kadar iyi bir sunuştan, bu kadar iyi bir organizasyondan ve bu kadar başarılı eserlerden sonra bir şey söylemek bana düştü. Tüm ödül alanları, bu yarışmaya katılmak için eserini buraya gönderen, bu cesareti gösteren herkesle birlikte kutlamak isterim. 41 kere maşallah. Ümit ediyorum, bundan sonra da bu prestijli ödüller, daha güzel haberler için, facialarla, ölümlerle değil; işin içinde hepsi birden var ama hep güzel ödüller, güzel anlarla ölümsüzleşir. Hepinizi kutluyorum."

FOTOĞRAF ÇEKTİ

Özel, konuşmasının ardında kendisine verilen fotoğraf makinesiyle bir fotoğraf çekti. Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Özgür Özel'e Coşkun Aral'ın "İmkansız Coğrafyalar" kitabını hediye etti. Özel son olarak tüm ödül alanların yer aldığı aile fotoğrafına katıldı.