Özgür Özel’in ilk saha çalışmasının adresi belli oldu: Trabzon ve Rize - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel’in ilk saha çalışmasının adresi belli oldu: Trabzon ve Rize

Özgür Özel’in ilk saha çalışmasının adresi belli oldu: Trabzon ve Rize
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti kuruluşunun ardından ilk saha çalışmalarına 21 Ağustos'ta Trabzon, 22 Ağustos'ta Rize'den başlayacak. Özel'in Trabzon programında cuma namazı, esnaf ziyareti ve fındık üreticileriyle buluşma yer alıyor.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti kuruluşundan sonraki ilk saha çalışması programı netleşti. Özel, 21 Ağustos Cuma günü Trabzon, 22 Ağustos Cumartesi günü Rize'de olacak.

YENİ Parti'nin 24 Temmuz'daki kuruluşunun ardından Genel Başkan Özgür Özel, saha çalışmalarına başlıyor. Özel'in yurttaşlarla buluştuğu gezilerinin ilk adresi, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon olacak. Özel, 21 Ağustos Cuma sabahı Ankara'dan Trabzon'a gidecek. Özel'in Trabzon'daki ilk programının cuma namazı olması bekleniyor. Ardından Uzun Sokak'ta esnaf ziyareti yapacak olan Özel, ziyaretin sonunda vatandaşlara hitap edecek. Özel, son olarak bir fındık bahçesini ziyaret ederek fındık üreticileriyle bir araya gelecek.

Özel, saha çalışmalarına 22 Ağustos Cumartesi günü Rize'de devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Özgür Özel, Partiler, Politika, Ağustos, Trabzon, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel’in ilk saha çalışmasının adresi belli oldu: Trabzon ve Rize - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü
Sandıklı’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Sandıklı'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
Memur ve emekli ne kadar zam alacak Rakamlar netleşmeye başladı Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay’dan Suriye’ye saldıran İsrail’e sert tepki TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan Suriye'ye saldıran İsrail'e sert tepki
Burcu Özberk Kapadokya’ya gitti İlk işi bakın ne oldu Burcu Özberk Kapadokya'ya gitti! İlk işi bakın ne oldu

10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:30
Altın fiyatları uçuşta Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
10:29
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz! İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
10:14
Mourinho’dan Arda Güler itirafı: Onun yaşadıklarını yaşayacak
Mourinho'dan Arda Güler itirafı: Onun yaşadıklarını yaşayacak
09:40
Canlı yayında açıkladı İsmail Kartal’ı koltuğundan edecek iddia
Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia
09:28
Galatasaray’da yaprak dökümü 3 yıldız birden gidiyor
Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
09:15
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
Influencer olmak uğruna akılalmaz vahşet! Evini ateşe verdi, çocuklarına sıcak mum döktü
08:53
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı Suriye açıkladı
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı
08:36
Evlilik kredisinde şartlar değişti
Evlilik kredisinde şartlar değişti
07:58
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 11:04:29. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel’in ilk saha çalışmasının adresi belli oldu: Trabzon ve Rize - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.