Özgür Özel: İstanbul\'da Geçen Seçimdeki Farkın Üstüne Çıkacağımızı Düşünüyorum

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C HP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin "Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı" dedi. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İstanbul seçimlerini etkileyecek bir açıklama yapmasını beklemediğini ifade eden Özel, "Böyle bir açıklama gelirse bizde ona göre açıklamamızı yaparız" dedi. İstanbul'da DEM Parti ile CHP arasında protokol imzalandığı iddialarına ilişkin de Özel "Bunu bütün taraflar yalanladı. Alttaki bütün imzalar sahte. Siyaseti böyle basitleştirmemek, ucuzlaştırmamak lazım. Tamamen yalan. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Seda Selek'in sunduğı "Seçim Özel" programına konuk oldu. Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kilis'in sürprizlere gebe olduğunu belirten Özel, "Kilis bizim geçmişte milletvekilimizin olmadığı, iddiamızın olmadığı, oyumuzun oldukça düşük olduğu bir yerdi. Kilis'te 37 yaşında genç bir adayımız var. Kilis'te başa baş bir yarış halindeyiz. 37 yaşında genç bir avukatımız Kilis'te seçimleri kazanmaya çok yakın" dedi. Özel, Gaziantep'te belediye sayılarını ve oylarını arttıracaklarını söyledi.

Özel, Giresun'u ve Kırıkkale'yi alacaklarını, Malatya'da ise yarım puan geride olduklarını belirtti. Özel, " Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli'den benim inancım bu 4'ünden 2'sini kesin alacağız. Yüzde 80-90 3'ünü alacağız. Belki 4'nü birden alacağız. Hepsi birbirinden iddialı" diye konuştu.

"HATAY'IN SEÇİMİNİ HATAYLILARIN VİCDANINA BIRAKIYORUZ"

Antalya'da da önde olduklarını söyleyen Özel, Hatay'da riskin devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Antalya'da bayağı farkı açmış durumdayız. Antalya'da rahatladık diyebilirim. Yüksek risk sınıfından orta risk sınıfına döndü. Hatay'da riskimiz devam ediyor. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Tabii Gökhan Zan olayı yaşandı. TİP adayı çekti aday çekilmedi bir şeyler oluyor. Gökhan Zan'ın çekilmesinden sonra bir anketimiz yok. Öncesinde AK Parti'yle başa baş yarışıyorduk. Gökhan Zan'ın kaybettirme potansiyeli vardı. TİP'in adayını çekmiş olması o yönden avantaja dönüşecek mi? Onu göreceğiz. Kazanamayacak tabii. Hatay seçimini Hataylıların vicdanına bırakıyoruz..."

"KENDİSİNE VERİLMİŞ MUHALİF OYU GÖTÜRDÜ SARAYA SATTI"

Eskişehir'de 9 puan önde olduklarını söyleyen Özel, "Eskişehir'in AK Parti adayında oyun bitmez. Şu anda Cumhur İttifakı'nın adayını dost bildik, ittifak bildik aynı çerçevede seçime girdik. O tarihlerde kendi şirketine 5 milyon TL AK Parti'den teşvik almış. Seçim bitti ilk açıklamada ondan geldi. 'İYİ Parti bu seçimlerde AK Parti'yle ittifak yapmalıdır' dedi. Sonra İYİ Parti'den ayrıldı, AK Parti'ye katıldı. Eskişehir'de kendisine verilmiş muhalif oyu Saray'a götürdü sattı. 54 yaşında bir Cumhuriyet kadını Eskişehir'in hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek. Siyasi yankesiciliğe Eskişehir'in vicdanı itiraz ediyor" diye konuştu.

"SEÇMENİN SANDIKTA BİR VİCDAN İTTİFAKI OLUR"

Gazetecilerin "Son dakika ittifak olur mu" sorusuna Özel, şöyle yanıt verdi:

"3 Mart'a kadar her şey olur da 3 Mart'tan sonra dönüp de biz aramızda anlaştık, seni çektik vs. çok kolay işler değil. Benim muhalefet muhalefet etme gibi bir anlayışım olmadı. Partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifak olur. Yani seçmen göz göre göre AK Parti kazanacağına, burada kimin avantajlı olduğunu görüyorum ben doğrusunu yapacağım diyebilir."

"DEMİRTAŞ'IN İSTANBUL SEÇİMLERİNE YÖNELİK BİR HAMLE YAPACAĞINI BEKLEMİYORUM"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'İstanbul seçimlerine' yönelik açıklama yapacağı iddialarına ilişkin, "Ben Sayın Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden İstanbul seçimlerini etkileyecek bir hamle yapacağını beklemiyorum. Böyle bir açıklama gelirse bizde ona göre açıklamamızı yaparız" dedi.

"KAFA KAFAYA OLAN YERLERDE ACİL MÜDAHALE PLANIMIZ VAR"

Seçim gecesi için gereken önlemleri aldıklarını açıklayan Özel, "Kafa kafaya olan yerler ilgili acil müdahale mastır planımız var. Örneğin Malatya'da sayım uzarsa hemen oraya 10 milletvekili görevlendireceğiz. Seçmen mızmızlığa, hazımsızlığa, oyunbozanlığa, sahtekarlığa prim vermiyor" dedi.

"İstanbul il başkanımız 28 ilçeyi kazanma sözü verdi" diyen Özel, şöyle konuştu: "Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı. Ankara'da belediye sayımız 10'a çıkarsa şaşırmayın. İzmir'i kazanacağız."

"ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDE 200 BİN KİŞİ VARDI, 600 BİN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştirilen Yeniden Büyük İstanbul mitinginde beklediği kalabalığı görememesiyle ilgili Özel, "Ben iki kişiyi çok iyi tanıyorum, biri Süleyman Soylu. Geçen seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı özel uçağın sahibi firmaya 'Siz CHP'yi destekliyorsunuz' dediler. Firma da çıkarttı faturayı gösterdi, 'Geçen ay Binali Yıldırım'a bu sefer de Ekrem Bey'e' dediler. Süleyman Soylu da, 'Ben senin gibi özel uçaklarla Atina'da tıraş olmam. Sultangazi'de Kahtalı abime tıraş olurum' diye bir fotoğraf paylaştı. Haber geldi, AK Parti ilçe başkanı dükkanı açtırıp 'Enseyi topla' demiş, fotoğraf çekip gitmişler. Meydanda 200 bin kişi var. 600 bin kişi diye göstermek için, 'Bu meydan 1 milyon 200 bin kişiyle doluyordu, niye 600 bin kişi' diyor. Mitingde 200 bin kişi vardı, 600 bin değil" ifadelerini kullandı.

"TURGUT ALTINOK MALI AÇIKLADI AMA EKSİK. İNSANLAR BAŞTA GİZLENİP SONRADAN ORTAYA ÇIKAN ŞEY İÇİN BÜYÜK SORU İŞARETİ TAŞIYOR"

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığı açıklamasının ardından ortaya çıkan tartışmalarla ilgili Özel, "Siyasetin finansmanıyla ilgili bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Biz bunu 'Siyasi Ahlak Yasası' Meclis'e birkaç kez verdik. Avrupa'da çok doğru oturmuş bir sistem var. Kişi kendisinin ve yakınlarının ne kadar mal varlığı olduğunu ilan ediyor ve düzenli aralıklarla bunu ilan ediyor. Bu kriterlere göre siyasetin şeffaflaşması lazım. Turgut Altınok malı açıkladı ama eksik açıkladı. Ayrıca nakit varlığını gizledi. İnsanlar başta gizlenip sonradan ortaya çıkan şey için büyük bir soru işareti taşıyorlar" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN AKBELEN KARARI TEZGAH"

Akbelen'deki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iki gün içinde iptal edilmesine ilişkin konuşan Özel, "Bence geri almak üzere yaptılar çünkü o arada Aydın Ayaydın dedi ki, 'Cumhurbaşkanımızla konuştum, düzeltecekler' düzeldi. Ben bunları bilirim, gerçekten tezgah. Diyelim ki tezgah yapmadılar, 'Seçimi kaybettirir bize bu' diye düşünüp geri aldılarsa da 1 Nisan'dan sonra aynı genişletmeyi yapacaklar zaten" dedi.

"ERDOĞAN HİÇ DOKUNMASAYDI EMEKLİ MAAŞI 26 BİN LİRA OLACAKTI"

Emeklilerin sorunlarına değinen Özel, şöyle konuştu:

"Emekliye 'Ben sizi enflasyona ezdirmeyeceğim' diyen Erdoğan bu sözü verdiği 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Hiç ellemese, hiç uğraşmasa, emeklilerin düzenini bozmasa bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira olacaktı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira... Emekliler meydanlara gelirseniz, benimle olursanız, sesime ses verirseniz, sesinizi duyuracağım. Hakkınızı alana kadar mücadele edeceğiz... 3 Kasım 2002 en düşük emekli maaşı 8 tane çeyrek altın satın alıyor, bugün 2,5 tane, her ay 5,5 çeyrek altın kayıp..."

"FOS ÇIKTI"

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun "Cumhurbaşkanımızın bugün Ankara'daki yarın İstanbul'daki mitinglerini iyi dinleyelim" açıklamasını hatırlatan Özel, "Ankara mitingini bekleyin fos çıktı, yarın İstanbul'u bekleyin fos çıktı. Bugün demiş ki 16 Nisan'ı bekleyin. Şimdi emeklilere bir şey yapmıyorlar" dedi.

"BU SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN BUNLARA TAMAH EDİYORLARSA GERÇEKREN ÇOK ZOR DURUMDALAR"

"DEM Parti ile 'kent uzlaşısı protokolü" imzalandığı iddialarına ilişkin de Özel, şunları söyledi:

"Bunu bütün taraflar yalanladı. Alttaki bütün imzalar sahte. Siyaseti böyle basitleştirmemek, ucuzlaştırmamak lazım. Tamamen yalan. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar."