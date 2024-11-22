Özgür Özel: Kayyım Atamaları Milli İrade Hırsızlığıdır - Son Dakika
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Özgür Özel: Kayyım Atamaları Milli İrade Hırsızlığıdır

Özgür Özel: Kayyım Atamaları Milli İrade Hırsızlığıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki göstererek, bu durumu milli irade hırsızlığı olarak nitelendirdi ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik hukuksuzluklara direneceklerini belirtti.

22.11.2024 21:49  Güncelleme: 21:51
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye'nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları şu ifadeleri kullandı:

"Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012'de katıldığı bir cenaze töreni, 2022'de dava konusu yapılmış, 2024'te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye'nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: Kayyım Atamaları Milli İrade Hırsızlığıdır - Son Dakika

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