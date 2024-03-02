Özgür Özel, Manisa Salihli\'de: "Biz Kimseyi, Yoksulu, Esnafı, Çiftçiyi, İşçiyi, Yaşlısını, Gencini Dışarıda Bırakmayan Türkiye İttifakıyız"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Salihli'de; "Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarları koruyanlara karşı halkın, kentin çıkarlarını korumak için, kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart'a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Yağmurun altında konuşan Özel, şunları söyledi:

"İNŞALLAH 31 MART'TA OYLAR BÖYLE YAĞACAK"

"İkisi birden sizin yüzünüzü güldürmeye, Salihli'nin yüzünü güldürmeye Manisa'nın yüzünü güldürmeye geliyorlar. Bardaktan dökülürcesine yağıyor, inşallah 31 Mart'ta oylar böyle yağacak.

Geldik, Salihli'ye bereket yağdı, Mazlum Nurlu gelecek Salihli bereketli olacak, zengin olacak, güçlü olacak. Salihli'de Mazlum başkanı 1 Nisan'da belediye başkanlığı koltuğuna oturtmaya var mıyız? Söz mü? Peki Ferdi başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya var mıyız? Söz mü? O zaman size söz, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmayacaksınız, su ucuzlayacak, ulaşım ucuzlayacak, hizmet gelecek, Salihli'nin yüzü gülecek.

Salihli'yi sevenden, Türkiye'yi sevenden, vatanını milletini bayrağını sevenden Türkiye ittifakına destek bekliyoruz. Bakın, yağmur durdu, Salihliler buraya akıyor; gelin, gelin, gelin.

Birileri Türkiye'nin en pahalı suyunu satacak, en pahalı ulaşımını yapacak sonra gidecekler birtakım sosyal medya hesapları satın alacaklar, oradan CHP'ye laf söyleyecekler. Bizim milliyetçiliğimize, bizim vatanseverliğimize laf söyleyecekler. Yok efendim CHP gelirse beka sorunu olurmuş. Bakın buradan açıkça söylüyorum; bu ülke bir defa beka sorunu yaşadı. O beka sorununu yaşadığında ülke tek adamın hataları yüzünden yedi devlet tarafından işgal edildi. Şimdi o zamanların tek adam rejimine özenenler işgal donanmasının önüne kırmızı halı seriyorlardı, şimdi birileri onların peşinden gidiyor. Oysa bizim peşinden gittiğimiz işgal donanmasına bakıp da 'Geldikleri gibi gidecekler' diyordu.

Günün biri gelir de bu ülkede yine bir beka sorunu olursa, Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına koşturup kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyenler değil, Çanakkale'de Conkbayır'ında dedeleri kefensiz yatanlar korur bu memleketi.

"BU ÜLKE İÇİN CANINI VERECEK HERKESTEN OY İSTİYORUM"

Bu ülke için canını verecek herkesten oy istiyorum. Bir yandan da şunu söylüyorum, biz hepimiz bu ülke için canımızı veririz. Ama Tayyip Erdoğan, bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak, bir elinde şehidin tabutu, bir elinde mikrofon, orada siyaset yapacak. Kerpiç, briket bir ev, penceresiz camına naylon çekilmiş, oraya gidecek, siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, efendim Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış. 7 gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa, Bilal Erdoğan'a, Burak Erdoğan'a yakışsaydı. Bunu söyleyip, 'Biz vatanseveriz, biz vatanımızı severiz, sizinkiler gibi bedelliyle, çürük raporuyla kaçmayız' dedim, diyorlar ki 'Özgür Özel bedelliden oy istemedi mi?' O kanunun altında imzam var benim, oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da bu milletin evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum: Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da, bedelli yapıp askere yollamıyorsun da, başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun, onu soruyorum, onu.

"İSTANBUL'DA, ANKARA'DA, ADANA'DA, ANTALYA'DA YAPTIĞIMIZ SOSYAL YARDIMLAR 5 KATINA ÇIKTI"

Sizden bir tek şey istiyorum. Onları seviyor musunuz? Tanıyor musunuz? Onları gidin anlatın. Ben Ferdi başkana kefilim, siz de kefil olun. Tanımayana tanıtın. Endişesi olana anlatın, deyin ki 'Zeki Kayda gibi değil'. Koluna gireriz, odasının kapısını çalmadan açarız, çalmadan'. Seçildiği gün kapıyı söktürme şovu yapanların yanına yanaşılmıyor, kibrinden varılmıyor. Vatandaşın sesini duymuyorlar. Ama CHP'nin belediye başkanları halkçı belediyecilik yapmak için, dayanışma belediyeciliği için, vatandaşın her ihtiyacında yanında olmak için, hayatını kolaylaştırmak için geliyorlar. Geçmişte 'CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir' yalanı çöp oldu. İstanbul'da, Ankara'da, Adana, Antalya'da yaptığımız sosyal yardımlar tam 5 katına çıktı. Bunun için geliyoruz Salihli'de de bunun için geliyoruz büyükşehirde de.

Biz Türkiye ittifakıyız, Manisa ittifakıyız, Salihli ittifakıyız. Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarları koruyanlara karşı halkın, kentin çıkarlarını korumak için, kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart'a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız."