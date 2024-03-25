CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep\'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi

Haber: GÜLARA SUBAŞI/ Kamera: ÜNAL AYDIN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Gaziantep'te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün bir senedeki kaybı bu. Gazianep'te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira. Emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak. Böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te yerel seçim çalışmaları kapsamında halk buluşması programına katıldı.
"GAZİANTEP'TE SEÇİME BÜYÜK BİR İDDİA KOYUYORUZ"
Burada yaptığı konuşmada partisinin Gaziantep'teki belediye başkan adaylarına oy isteyen Özel, "Seçim atmosferindeyiz ama seçimler de geçse önümüzdeki süreçte bu parti Gaziantep'te hak ettiği yere gelene kadar Genel Başkanınız olarak elim Gaziantep'in üzerindedir. Bu işi hep beraber başaracağız. Her geçen gün daha kalabalık olacağız ve en sonunda Gaziantep'i hak ettiği günlerine, geçmişteki gibi cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Gencecik adaylarımızla birlikte Gaziantep'te seçime büyük bir iddia koyuyoruz. Gaziantep yoruldu." ifadelerini kullandı.
"TAYYİP BEY, BEN SENİNLE EMEKLİNİN ARASINDA DEĞİLİM BEN EMEKLİNİN YANINDAYIM, ARKASINDAYIM"
Emekli maaşlarına, bayram ikramiyelerindeki düşüklüğe, ekonomik darboğaza ve AKP hükümetinin emekli politikasına değinen Özel, "Geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ile 20 kilo antepfıstığı alınıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alınıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün bir senedeki kaybı bu. 2018 yılında nohut dürüm kaç paraymış; 5 lira. Şimdi kaç para; 50 lira. 6 senede on kat artmış, böyle bir şey olur mu? Nasıl geçinilecek? Gazianep'te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak. Böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım." diye konuştu.
"ANTEP'TEKİ İKİ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ"
İşsizliğe değinen Özel, şöyle devam etti:
"Antep'teki iki gençten biri işsiz, çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Tayyip Erdoğan, bu ülkede ekonomiyi ben bilirim dediği için, faiz sonuç değil sebeptir dediği için, enflasyonu artırdığı için öyle bir noktadayız ki garibanlar için döviz, hayat çok pahalı, ihracatçı için de döviz çok ucuz. Antep gibi tekstil ihracında en rekabetçi illerimizden bir tanesi giderleri çok arttığı için ve döviz fiyatındaki zorluklar yüzünden ihracat işlerini alamaz oldu."
"BU ŞEHİR HASTA, ONA BİR DOKTOR LAZIM"
CHP'li belediyelerin son 5 yılda 61 yurt yaptığını anlatan Özel, "Gaziantep'te CHP'li belediyeler seçildikçe, büyükşehri aldıkça İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi burada da yurt yaparak öğrencinin barınma sorununu çözeceğiz. Burada sosyal konut projeleriyle kira sorununu çözeceğiz. Sağlık en çok Antep'te kötüye gidiyor, burada şehir hastanesi büyük bir sıkıntıya dönüştü, kadroların yüzde 35'i boş. Antep'teki sağlık çilesine de dikkat çekiyoruz ve buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz; Fahrettin Koca, Antep'i duy, Gaziantep gibi bir şehirde büyük bir sağlık sorunu yaşanıyor. Bu şehir hasta, ona bir doktor lazım; Muzaffer Ertürk. Gaziantep'i halsiz,yorgun bıraktılar, hasta ettiler. Gaziantep'e artık bir doktor lazım." ifadelerini kullandı.
"KONUTLARIN YÜZDE 35'İ TESLİM EDİLDİ"
6 Şubat depremlerine değinen Özel, "O günden bu güne verilen sözlerin tutulmadığını biliyorum. Tayyip Erdoğan, '1 yılda bitireceğim' dediği konutların 76 bin tanesini verdi. Rakam maalesef yüzde 12'dir. Gaziantep'te teslim edileceği söz verilen konut 42 bin, teslim edilen konut 14 bin 724'tür. Konutların yüzde 35'i teslim edildi." şeklinde konuştu.
" Türkiye'nin 11 büyük belediyesine belediler katacağız, gücümüzü koruyacağız, artıracağız." diyen Özel, seçmenleri selamlayarak konuşmasını tamamladı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi - Son Dakika
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2024 Çin Kalkınma Forumu, 'Çin'in Kesintisiz Kalkınması' temasıyla gerçekleştirildi. Forum, Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlendi ve yaklaşık 400 kişi katıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da birçok bina ve iş yeri yerle bir olmuştu. Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğinde Sutaşı Mahallesi'nde prefabrik iş yerlerinin olduğu 'Sutaşı Çarşısı' kuruldu. Çarşıda 39 prefabrikten oluşan iş yerlerinde esnaf depremin yaralarını saracak.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Babacan, Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezerek vatandaşları selamladı. Giresun programının ardından Babacan, Trabzon'a hareket etti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, baharın gelişiyle birlikte kıştan kalan karların erimesi ve devam eden yağışlar sonucu yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Hazarbaba Dağı ve Hazar Gölü, doğal güzellikleriyle her mevsim farklı manzaralar sunmaktadır. Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü göl, güzel bir görüntü oluşturdu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheliler Melih Morsünbül, Serkan Çebi ve Servet Yıldırım'ın savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı. İfadelerde, görüntülerin çekildiği tarihlerde yapılan bağış paralarının CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde kullanılacağı belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.
Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?