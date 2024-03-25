CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep\'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün 1 senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak, böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım” dedi.

25.03.2024 18:44  Güncelleme: 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: GÜLARA SUBAŞI/ Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Gaziantep'te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün bir senedeki kaybı bu. Gazianep'te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira. Emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak.  Böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te yerel seçim çalışmaları kapsamında halk buluşması programına katıldı.

"GAZİANTEP'TE SEÇİME BÜYÜK BİR İDDİA KOYUYORUZ"

Burada yaptığı konuşmada partisinin Gaziantep'teki belediye başkan adaylarına oy isteyen Özel, "Seçim atmosferindeyiz ama seçimler de geçse önümüzdeki süreçte bu parti Gaziantep'te hak ettiği yere gelene kadar Genel Başkanınız olarak elim Gaziantep'in üzerindedir. Bu işi hep beraber başaracağız. Her geçen gün daha kalabalık olacağız ve en sonunda Gaziantep'i hak ettiği günlerine, geçmişteki gibi cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Gencecik adaylarımızla birlikte Gaziantep'te seçime büyük bir iddia koyuyoruz. Gaziantep yoruldu." ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEY, BEN SENİNLE EMEKLİNİN ARASINDA DEĞİLİM BEN EMEKLİNİN YANINDAYIM, ARKASINDAYIM"

Emekli maaşlarına, bayram ikramiyelerindeki düşüklüğe, ekonomik darboğaza ve AKP hükümetinin emekli politikasına değinen Özel, "Geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ile 20 kilo antepfıstığı alınıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alınıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün bir senedeki kaybı bu. 2018 yılında nohut dürüm kaç paraymış; 5 lira. Şimdi kaç para; 50 lira. 6 senede on kat artmış, böyle bir şey olur mu? Nasıl geçinilecek? Gazianep'te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak. Böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım." diye konuştu.

"ANTEP'TEKİ İKİ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ"

İşsizliğe değinen Özel, şöyle devam etti:

"Antep'teki iki gençten biri işsiz, çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Tayyip Erdoğan, bu ülkede ekonomiyi ben bilirim dediği için, faiz sonuç değil sebeptir dediği için, enflasyonu artırdığı için öyle bir noktadayız ki garibanlar için döviz, hayat çok pahalı, ihracatçı için de döviz çok ucuz. Antep gibi tekstil ihracında en rekabetçi illerimizden bir tanesi giderleri çok arttığı için ve döviz fiyatındaki zorluklar yüzünden ihracat işlerini alamaz oldu."

"BU ŞEHİR HASTA, ONA BİR DOKTOR LAZIM"

CHP'li belediyelerin son 5 yılda 61 yurt yaptığını anlatan Özel, "Gaziantep'te CHP'li belediyeler seçildikçe, büyükşehri aldıkça İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi burada da yurt yaparak öğrencinin barınma sorununu çözeceğiz. Burada sosyal konut projeleriyle kira sorununu çözeceğiz. Sağlık en çok Antep'te kötüye gidiyor, burada şehir hastanesi büyük bir sıkıntıya dönüştü, kadroların yüzde 35'i boş. Antep'teki sağlık çilesine de dikkat çekiyoruz ve buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz; Fahrettin Koca, Antep'i duy, Gaziantep gibi bir şehirde büyük bir sağlık sorunu yaşanıyor. Bu şehir hasta, ona bir doktor lazım; Muzaffer Ertürk. Gaziantep'i halsiz,yorgun bıraktılar, hasta ettiler. Gaziantep'e artık bir doktor lazım." ifadelerini kullandı.

"KONUTLARIN YÜZDE 35'İ TESLİM EDİLDİ"

6 Şubat depremlerine değinen Özel, "O günden bu güne verilen sözlerin tutulmadığını biliyorum. Tayyip Erdoğan, '1 yılda bitireceğim' dediği konutların 76 bin tanesini verdi. Rakam maalesef yüzde 12'dir. Gaziantep'te teslim edileceği söz verilen konut 42 bin, teslim edilen konut 14 bin 724'tür. Konutların yüzde 35'i teslim edildi." şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin 11 büyük belediyesine belediler katacağız, gücümüzü koruyacağız, artıracağız." diyen Özel, seçmenleri selamlayarak konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 2024 Çin Kalkınma Forumu: Çin'in Kesintisiz Kalkınması
    19:01 2024 Çin Kalkınma Forumu: Çin'in Kesintisiz Kalkınması

    Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2024 Çin Kalkınma Forumu, 'Çin'in Kesintisiz Kalkınması' temasıyla gerçekleştirildi. Forum, Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlendi ve yaklaşık 400 kişi katıldı.

  • Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzede esnaf, prefabrik iş yerlerinde faaliyet gösterecek
    19:01 Hatay'ın Samandağ ilçesinde afetzede esnaf, prefabrik iş yerlerinde faaliyet gösterecek

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da birçok bina ve iş yeri yerle bir olmuştu. Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğinde Sutaşı Mahallesi'nde prefabrik iş yerlerinin olduğu 'Sutaşı Çarşısı' kuruldu. Çarşıda 39 prefabrikten oluşan iş yerlerinde esnaf depremin yaralarını saracak.

  • Suruç'ta beton mikseri ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı
    18:59 Suruç'ta beton mikseri ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Giresun'u ziyaret etti
    18:59 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Giresun'u ziyaret etti

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Babacan, Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezerek vatandaşları selamladı. Giresun programının ardından Babacan, Trabzon'a hareket etti.

  • Elazığ'ın Hazarbaba Dağı yeniden beyaz örtüyle kaplandı
    18:59 Elazığ'ın Hazarbaba Dağı yeniden beyaz örtüyle kaplandı

    Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, baharın gelişiyle birlikte kıştan kalan karların erimesi ve devam eden yağışlar sonucu yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Hazarbaba Dağı ve Hazar Gölü, doğal güzellikleriyle her mevsim farklı manzaralar sunmaktadır. Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü göl, güzel bir görüntü oluşturdu.

  • CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İfadeler Ortaya Çıktı
    18:57 CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İfadeler Ortaya Çıktı

    CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheliler Melih Morsünbül, Serkan Çebi ve Servet Yıldırım'ın savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı. İfadelerde, görüntülerin çekildiği tarihlerde yapılan bağış paralarının CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde kullanılacağı belirtiliyor.

  • İmamoğlu: Ankara'dan İstanbul'a 17 bakanın gelmesi acemi rakibimizi zayıf gördüklerini gösteriyor
    18:57 İmamoğlu: Ankara'dan İstanbul'a 17 bakanın gelmesi acemi rakibimizi zayıf gördüklerini gösteriyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.

  • Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
    18:55 Muğla'da Çöp Kamyonu Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

    Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:42 BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze’de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 19:03:55. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement