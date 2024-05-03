CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara\'da bir araya geldi

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CHP lideri Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Özel zirvesi, görüşmenin ana gündem maddesi oldu.

ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya görüştü. Saat 19.05'te başlayan görüşme, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

ERDOĞAN VE ÖZEL ARASINDAKİ GÖRÜŞME ELE ALINDI

31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez yüz yüze bir araya gelen Özel ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme de gündeme geldi. Özel, Erdoğan ile görüşmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmeyi Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdi.

KILIÇDAROĞLU, "SARAYLA MÜZAKARE EDİLMEZ" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ile Erdoğan görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından; "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımında bulunmuş, Özel de "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" açıklamasını yapmıştı. İkilinin görüşmesinin ana başlıklarından birinin de bu açıklamalar olduğu belirtilmişti.

CHP'den yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti.