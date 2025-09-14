Özgür Özel ve Ümit Özdağ Görüşmesi

6 Nisan 1920

1- ?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, partisinin "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" mitingine katılacak.

(Ankara/12.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr ile görüşecek ve Ortak Eylem Planı'nın imzalanacağı programa iştirak edecek.

(Suriye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (FIBA) finalinde Almanya ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.

(Riga/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile karşılaşacak, üçüncülük maçında Yunanistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.00/17.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına Zecorner Kayserispor-Göztepe, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/17.00/Gaziantep/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Bandırmaspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Balıkesir/Iğdır/16.00/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)

5- Nesine 3. Lig 1, 2 ve 4. Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanacak.

6- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş mücadelesinde Spor Toto, İtalya'nın Raimond Sassari ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta, Ortahisar Belediyespor- Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı- Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Muğla/Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)

8- Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in üçüncü haftasına Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor maçıyla devam edilecek.

(Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)

9- Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de sona erecek.

(Liverpool)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.