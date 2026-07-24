Özgür Özel YENİ Parti Genel Başkanı Seçildi

(ANKARA) - Özgür Özel, YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu toplantısında oy birliğiyle genel başkan seçildi.

CHP'den bugün istifa eden Özgür Özel ve 90 milletvekili YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na teslim etmişti. Birinci Meclis'i ziyaret eden Kurucular Kurulu ardından ilk toplantıyı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk Fahri Başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yaptı.

Toplantıda, YENİ Parti Genel Başkanlığına oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. Toplantı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam etti.