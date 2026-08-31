Özgür Özel: YENİ Parti Yola Devam Edecek

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik istinafın butlan kararının ardından Yargıtay kararından umutlu olduğunu belirterek, "Eski defterleri kapattık. Yargıtay'ın kararından ümitliyim. Varıp da dönüp gidip oraya dönecek halim yok. YENİ Parti yeni yoluna devam edecek. Ama o partinin bir an önce kurultaya gitmesi ve butlancı falan değil seçilmiş birileri tarafından yönetiminin devralınması ve kendi kararını kendi vermesi lazım" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda, "Bugün ilk iş günü. Yarın da ilk MYK toplantımızı yapacağız" dedi. Özel, "Bir binamız olmalı diye yola çıktığımızda verecek paramız yoktu. Bir parti kuracağız, bağış kampanyası başlatacağız, anca öyle verebilecektik. Bu binaya üç ay ödemesiz, 1 Ekim'den itibaren kira ödeyeceğiz diye konuştuk. 152 bin bağışçımızın yaptığı bağışlarla hem bu bina, hem otobüs, hem birçok ihtiyaç karşılandı. 539 milyon TL bağış toplandı. Bunun içinde üyelik başlayana kadarki bağış kampanyası var. Üyelik başladıktan sonra ilk giriş aidatı ve aylık aidatlar var. Şu ana kadar yapılan bağışlar ve aidatlar için taahhüt edilen paranın toplamı 539 milyon TL. Hazinenin bu büyüklükte bir partiye vereceği paranın üçte biri bile değil. Ocak ayı geldiğinde yine hazine yardımı olmayacak" diye konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

"1 MİLYON ÜYEYE ÇOK KISA ZAMANDA ULAŞACAĞIZ"

"Üye sayımız 600 bini dün gece geçti. 400 bin kişi online üye oldu, 200 bin kişi formla üye oldu. AK Parti kurulduktan sonraki ilk yıl 400 bin üye kaydedebilmişti. 18 günde 600 bin üye kaydettik. Aidatın kendisi kadar yarattığı aidiyet önemlidir. Yarın MYK kararıyla duyuracağız. Eylül ayı boyunca üye olanlar il başkanlığı seçimlerinde, eylül ve ekim aylarında üye olanlar genel başkanlık seçiminde oy kullanabilecek. İzmir'e gittiğimizde inşallah Ayşe Teyzeme de gideceğiz. 72 ilde 853 ilçede örgütlendik. 600 bin üyemizin 200 bini daha önce hiçbir siyasi partiye üye olmamış kişiler. 1 milyon üyeye de çok kısa zamanda ulaşacağız gibi gözüküyor.

"ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIK"

Eski defterleri kapattık. Seçilmeden gelinmiş bir makam, delege bize o görevi vermişti, yargı eliyle... Yargıtay kararından şu açıdan umutluyum. Yargıtay'dan emekli olmuş ya da Yargıtay'da bulunanlar bu kararı vatandaşların anlayacağı dilden şöyle izah ediyor: 'İstinaf mahkemesinin aldığı tedbir kararı olacak iş değil. Sonuç doğuran tedbir olmaz.' Bir tedbir kararı verdiğinizde o kararın sonuç doğurmaması gerekiyor. Hukuk tarihimizin en tartışmalı, en şaibeli, günü geldiğinde savunulamayacak kararı. Siyasi partilerde bu tür durumlarda çağrı heyeti atanır, o heyet derhal kongre yapar. Seçimle ilgili düzenlemiş alanları bırakıp partiyi dizayn ettiler. Düpedüz bir darbe. Yargıtay'ın kararından ümitliyim. Atatürk'ün kurduğu hepimizin emeği olan o parti seçilmişler tarafından haksızca yönetiliyor. Varıp da dönüp gidip oraya dönecek halim yok. YENİ Parti yeni yoluna devam edecek. Ama o partinin bir an önce kurultaya gitmesi ve butlancı falan değil seçilmiş birileri tarafından yönetiminin devralınması ve kendi kararını kendi vermesi lazım. Bu darbenin ürününe CHP teslim edilemez. O yüzden tedbir kararı kalktığında orada birilerinin kongre kararını alması lazım. Oradaki organ PM. Tedbir kalkarsa kurultay yapabilmek için bırakıyoruz arkadaşları dedik. Hiç de gizlemedik. Truva atı dışarıdan içeriye girenlere denir. Bizim aklımız geride falan değil. Oranın yağmalanmasına, siyaseten de yağmalanmasına, partinin varlıklarının ve kaynaklarının yağmalanmasına seçilmemişler tarafından istemeyiz. Hukuk eliyle oranın temize çıkması lazım."

"BİR DİP DALGA OLDUĞU KESİN"

Özel, "CHP'ye seçimle bir yönetim gelse ortaklık, ittifak kurar mısınız" sorusu üzerine, "Her şey olur. CHP'nin seçimle gelen bir yönetimi olur. Usulüne uygun seçimle gelen herkes baştacı" ifadesini kullandı.

Özel, Muharrem İnce'nin açıklamasının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"İlk duydum, alındım. Parti kurmamızın eleştirilmesi çok normal. Muharrem Bey'in kendi açıklaması var: 'Memleketi kapatmayalım, butlan gelirse oraya geçeriz' demişti bana. Muharrem İnce birçok zorlu süreç yaşadı. Buraya gelmeden 20 dakika önce bana mesaj atmış. Demiş ki, 'Vurgum helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkindi. Size yönelik bir şey yok' diye nazik bir mesaj atmış. CHP'de kalmak kendi tercihi. Bizim iktidar hedefimiz var, iktidarla mücadele etmek ve iktidar olmaya çalışmamız lazım. Yargı eliyle parti karıştırılmışken, bir başka meşguliyete, tartışmaya gerek yok. Ben önüme bakarım. Eski dosttan düşman olmaz diye bakarım ben."

Özel, şunları kaydetti:

"Bir dip dalga olduğu kesin. Boratav Hoca, 'Bu ülkede sosyal patlamalar sandıkta olur' der. Bir kez bugün yaşananın, anketlerde görülenin, hissedilenin çok ötesinde bir sonuç alacağını görüyorum. Vatandaş sandık sabrı gösteriyor. Bu Anadolu'ya ve Trakya'ya has bir şeydir. Duruyor ve sandıkta patlıyor. Ekonomik sıkıntılar, işsizlik, hor görülme... AK Parti'nin geçmişte çok güçlü olduğu yerlerde gösterilen ilgi çok daha dikkat çekici boyuta ulaşıyor. Hiç olmadığınız şehirlerde böyle şeyler. Kale siyaseti bitti. Geçen gün yolda biri durdurdu, 50 yıllık MHP'liyim size oy vereceğim, AK Parti'nin kurucusuyum, size oy vereceğim diyorlar. Millet, çoklu krizlerin içinde çoklu duygu şokları yaşıyor ve buna karşı YENİ Parti'ye gösterilen ilginin şahsıma gösterilen bir teveccühten öte, yeniye, mücadele azmine gösterildiğini düşünüyorum. Bir parti yok ki kurulduğu gün ana muhalefet olsun, kurulduğu gün anketlerde birinci parti olsun. Uğradığımız haksızlığın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor bunlar."

"ANAYASA BAŞKA BİR ŞEY"

Özel, çerçeve yasaya ve çerçeve yasanın ardından bir anayasa değişikliği olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Çerçeve yasanın seçmen tercihlerine doğrudan ve radikal bir etki yapmadığı görülüyor ama biraz erken. Belirleyici bir farklılık gözükmüyor ama eylüle ve ekime bakmak gerekiyor. Aç tavuk kendini darı ambarında sanmasın, öyle bir şey de biz yokuz. Anayasa başka bir şey, silahlar sussun başka bir şey. Komisyona girerken biz de bütün partiler de ayrı ayrı açıklamıştı, 'Bu komisyon bir anayasa değişikliği üretmeyecek' diye. Bize gelip resmen bildirilmeyen hiçbir şey üzerine pozisyon ifade etmeyi doğru bulmam. Ne zaman olursa olsun bir anayasa değişikliği yapacaksanız, mevcut anayasaya uymanız lazım. Mevcut anayasaya uymuyor, bir sonraki anayasaya uyacağının garantisi nerede. Anaların gözyaşı dinsin diye, bu memleket kalkınmak için bütçesini doğru yere harcasın diye bir çözüm umuduna bir barış umuduna verilmiş bir oydur onlar."

"MİLLETİN GÖNLÜNDE VE ZİHNİNDE BERAAT EDECEĞİZ"

Özel, "17-18 aydır Silivri'de tutuklu olan biri var. Onu savunan avukatı tutuklu. Eşinin iki kardeşi tutukluydu, en yakın arkadaşları tutuklu, özel kalemi, koruması tutuklu. Mal varlığına el konulmuş. 10 ay boyunca gece gündüz yalanlar... İlk günden beri canlı yayın talebini dile getiriyorum. Hala canlı yayınlansın istiyoruz. Her sorunuza canlı yayında cevap verelim istiyoruz. Milletin gönlünde, milletin zihninde beraat edeceğiz. Savcılarınızı sorularına milletin gözünün içine baka baka cevap vereceğiz ve milletin gönlünde beraat edeceğiz. Eninde sonunda hangi mahkemeye kadar giderse gitsin bu işin sonu beraattir. Böyle bir sisteme güvenilemez. Mutlaka Aziz İhsan Aktaş kararı da bozulacak. Suç örgütü lideri dedikleri kişiyle savcılık makamı arasında geçmişte ve kanunda yazmayan bir mutabakat var, çok net" ifadesini kullandı.

(SÜRECEK)