Özkan Uğur'u Anıyoruz - Son Dakika
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Özkan Uğur'u Anıyoruz

07.07.2025 14:59
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MFÖ'nün sevilen ismi Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Sanatçı, müzik ve sinemaya damga vurdu.

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero" ve "Güllerin İçinden" eserlerinin de aralarında bulunduğu birçok şarkıya imza atan, "G.O.R.A.", "A.R.O.G", "Yahşi Batı" ve "Komser Şekspir" gibi birçok yapımda rol alan, "MFÖ" müzik grubunun sevilen ismi Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 2 yıl geçti.

Müzisyen ve oyuncu Uğur, Osman Hurşit Bey ile Nahide Hanım'ın beşinci çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanışarak müzik dünyasına adım attı.

Uğur, Fenerbahçe Lisesi'nde okuduğu yıllarda "Atomikler" adında amatör bir grup kurarak popüler şarkıları seslendirdi.

Profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başlayan Uğur, 1971'de tanıştığı, daha sonra "MFÖ" grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile katıldığı ilk grubu "Kaygısızlar"da basgitaristlik yaptı.

Sanatçı Uğur, "Kaygısızlar"ın dağılması sonrası 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu "Kurtalan Ekspres"in ilk kadrosunda yer aldı.

Grubun ilk plaklarının ardından Manço'nun askere gitmesi dolayısıyla grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile "Ter" grubunu kurdu.

Kariyerinin ilk yıllarında ünlü orkestralarda yer aldı

Barış Manço'nun askerden dönmesi ve gruba dahil olmasıyla "Kurtalan Ekspres"e geri dönen Uğur, 1973-1974'te grubun 2 plak kaydında yer aldı.

Usta gitarist, 1974'te Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın "Dostlar Orkestrası"nda çaldı ancak anlaşmazlıklardan dolayı buradan da ayrıldı.

Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden "Ersen ve Dadaşlar" grubunda Taner Öngür'ün yerine basgitara geçen Özkan Uğur, Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan "Türkülerimiz" LP'sinde basgitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve "Kardaşlar" grubunun bir 45'liğinde de bulundu.

Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile 1976'da yine "İpucu Beşlisi" grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.

Neşesiyle hayranlarının gönlünde yer edindi

Neşesi, sahne enerjisi ve sempatisiyle renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, kendine has kişiliğiyle ön plana çıktı.

Uğur, 1980-1983'te Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak görev aldı.

Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te "MFÖ" adıyla ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı.

MFÖ, "Peki Peki Anladık", "Vak The Rock", "No Problem", "Best of MFÖ", "Geldiler", "Agannaga" ve "Dönmem Yolumdan" adlı albümlerin yanı sıra 1995'te rock ağırlıklı "M.V.A.B"yi, 2003'te tamamı yeni parçalardan oluşan "MFÖ Collection"ı, 2006'da "AGU" ve 2011'de "Ve MFÖ" albümlerini dinleyiciyle buluşturarak, müzik dünyasında ses getirdi.

MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıkan Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkının bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.

"Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" adlı bestelerin vokalinde de yer alan Uğur, "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı "Karışık Pizza" filminin müziği olan "Maksat Muhabbet Olsun" parçası oldu. Sanatçının "G.O.R.A." filmi için yazdığı "Olduramadım" ise ikinci şarkısı oldu.

Yazdığı beste ve sözleri ünlü isimler yorumladı

Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel" ve "Nenni" şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözlerine imza attı.

Bunların yanı sıra Özkan Uğur hiçbir anlama gelmeyen sözleri kullandığı şarkılar da yaptı. Sanatçı, son parçası "Aynada" teklisini de 2016'da DMC'den dinleyicilerin beğenisine sundu.

Usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle beyaz perdeye adım attı.

Yavuz Turgul'un yönettiği 1996 yapımı "Eşkiya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında"nın bulunduğu birçok filmde rol aldı.

"İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "Türk Malı" dizilerinde de oynayan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" yarışmalarını da başarıyla sundu.

Usta sanatçı, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlattıktan sonra 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başladı.

Vefatından önce yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özkan Uğur'u Anıyoruz - Son Dakika

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