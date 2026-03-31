Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
31.03.2026 14:51
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım’ın el konulan şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yeni bir karar alındı. Sulh Ceza Hakimliği, Yalım’ın mal varlığına el konulmasına hükmederken, şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İŞTE MAL VARLIĞI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Yalım’ın üzerine kayıtlı 34 araç ve 114 taşınmaz bulunduğu tespit edildi. Bu varlıkların önemli bir bölümünün farklı isimlere devredildiği belirlendi.

ARAÇ VE TAŞINMAZLARINI DANIŞMANINA DEVRETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İncelemelerde, 33 araç ve 83 taşınmazın Yalım’ın danışmanı Cihan Aras’a devredildiği ortaya çıktı. Ayrıca devir sürecinde toplam 34 milyon 125 bin liranın elden dolaştırılarak sisteme sokulduğu tespit edildi.

YARI ÇIPLAK GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yarı çıplak halde gözaltına alınmıştı. Özkan'ın sevgilisinin aynı zamanda belediye çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Gözaltı görüntüleri ile gündeme gelen Yalım daha sonra tutuklanmıştı.

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

ÖZGÜR ÖZEL ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Ankara'da bir otel odasında genç sevgilisiyle yakalanmasına ilişkin görüntüler kamuoyunda infial oluşturmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale mitinginde yaptığı konuşmada "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. Böyle görüntülere kapı açtığımız için utandım, özür dilerim. Buna alan açıldığı için büyük sıkıntı içindeyim. Sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız" dedi.

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

CHP DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili bir disiplin süreci işletilmesine karar verildiğini bildirdi.

Son Dakika Güncel Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Semih Aymergen Semih Aymergen:
    4 tane tapunun peşine düşunce nasılda heyecanlandiniz. biraz dönün kendinize bakın. yetim hakkı yemeyeceklermis birde. yetimi bile yer bunlar 16 5 Yanıtla
    Erhan BOSTAN Erhan BOSTAN:
    Haklısın 4 tapu pesindekiler sustu belki uyanırlar ama nerde savunan çok olur böylesini 0 0
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    yok artık artık ülke bitti gariban iyice bitti zengin iyice servet yaptı bitti ulke 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu - Son Dakika
