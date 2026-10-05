Özlale, TERA fonlarının Türkiye Sigorta ve EPİAŞ portföylerinde olup olmadığını sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özlale, TERA fonlarının Türkiye Sigorta ve EPİAŞ portföylerinde olup olmadığını sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özlale, TERA fonlarının Türkiye Sigorta ve EPİAŞ portföylerinde olup olmadığını sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TERA fonlarına ilişkin Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik ve EPİAŞ'a iki soru yöneltti. Özlale, bu kurumların portföylerinde TERA fonu ya da tahvili bulunup bulunmadığını ve EPİAŞ'ın geçmişte bunları kullanıp kullanmadığını sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TERA fonlarına ilişkin Türkiye Sigorta A.Ş., Türkiye Hayat Emeklilik ve EPİAŞ'a yönelik iki soru yöneltti.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından TERA fonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Özlale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yetkililere iki soru: 1) Hissedarları Türkiye Varlık Fonu ve Borsa İstanbul olan Türkiye Sigorta A.Ş.'nin ve Türkiye Hayat Emeklilik'in portföylerinde doğrudan veya dolaylı olarak TERA fonları ya da tahvilleri bulunmakta mıdır? 2) Çoğunluk hissesi TEİAŞ ve Borsa İstanbul'da olan EPİAŞ geçmişte TERA fonlarını kullanmış mıdır?"

Kaynak: ANKA
MilletvekiliYeni PartiPolitikaSigortaTürkiyeEkonomiFinansGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu’na Bahçeli’den destek: Yalnız değilsin İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
Aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmişti Son görünümünün asıl sebebi kahretti Aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmişti! Son görünümünün asıl sebebi kahretti
İbrahim Tatlıses’in eski eşinden sağlık açıklaması: Tedavisi sürüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşinden sağlık açıklaması: Tedavisi sürüyor
Uçakta yolcudan akılalmaz istek: Hostes diz çöküp gözyaşları döktü Uçakta yolcudan akılalmaz istek: Hostes diz çöküp gözyaşları döktü
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
23:34
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 00:42:02. #7.12#
SON DAKİKA: Özlale, TERA fonlarının Türkiye Sigorta ve EPİAŞ portföylerinde olup olmadığını sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei