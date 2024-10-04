Öztunç\'tan AGİT-PA\'ya İsrail Çağrısı

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(ANKARA) -CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) Genel Kurulu'nda konuştu. AGİT-PA ve uluslararası kuruluşları İsrail'in Filistin'e karşı yürüttüğü saldırılara karşı harekete geçme çağrısı yapan Öztunç, "Delinin, psikopatın birisi elindeki askeri gücü kullanıyor ve masum insanları öldürüyor. Netanyahu'yu kastediyorum. Herkes de buna sessiz kalıyor. Artık AGİT-PA gibi çok uluslu kuruluşlar ya devreye girmeli ya da kapısına kilit vurup, kimseyi oyalamamalı" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AGİT- PA Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir konuşma yaptı. Uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısında bulunan Öztunç, şunları söyledi:

"Diplomatik çözüm, kınama, üzüntü ifade etmek... Artık bu aşama geçildi. Bükreş'te bunlar konuşuldu. Bükreş'te yine kınandı, üzüntüler ifade edildi ama ötesine geçilemedi. Bu arada bölgede insanlar ölmeye devam etti. Az önce Filistinli temsilci rakamlar verdi. 150 bin hamile kadının perişanlık içerisinde olduğunu söyledi. '40 binin üzerinde insan öldü. 400 kadın savaş esiri var. 300'ün üzerinde çocuk esir var' dedi. Daha yetmedi mi? Dünya bu vahşete, cinayete, katliama ne zaman dur diyecek? Delinin, psikopatın birisi elindeki askeri gücü kullanıyor ve masum insanları öldürüyor. Netanyahu'yu kastediyorum. Herkes de buna sessiz kalıyor. Artık AGİT-PA gibi çok uluslu kuruluşlar ya devreye girmeli ya da kapısına kilit vurup, kimseyi oyalamamalı."