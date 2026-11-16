PAB Başkanı Dick Antalya'da COP31 toplantısında yeni iklim rehberini başlattı

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Türkiye ile ülkesi arasındaki ortaklıkta kararlılığı yenilemek ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Türkiye'nin konferansa ev sahipliği ve Avustralya'nın müzakere başkanlığı görevi, bölgeler arası işbirliğinin önemli bir örneği." dedi.

Dick, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında TBMM ile PAB işbirliğinde düzenlenen "COP31 Parlamenter Toplantısı"nın açılışında konuştu.

PAB ve Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Dick, "17 yıldır düzenlenen en büyük PAB COP toplantısı olan COP31 Parlamenter Toplantısı'na hoş geldiniz. PAB Başkanı olarak ilk resmi görevimin burada, COP31'de olmasından bilhassa memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Dick, iklim değişikliğini tartışmak üzere bir araya gelindiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sözlerime bu önemli toplantının düzenlenmesindeki ortaklığı ve şu ana kadar hepimize gösterdiği sıcak misafirperverlik için Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün burada aramıza katılan farklı bölgelerden, siyasi geleneklerden ve ulusal koşullardan çok sayıda parlamenterin varlığından cesaret alıyorum. Varlığınız önemli ve iklim değişikliğinin yalnızca hükümetler, diplomatlar veya çevre uzmanları için bir mesele olmadığını gösteriyor. Bu, siyasi liderlik ve parlamenter sorumluluk meselesidir. Ülkelerimiz farklı deneyimlere ve önceliklere sahip olsa da gezegenimizi ve onu miras alacak nesilleri koruma konusunda ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz."

"Hiçbir ülke, bu sorunun (iklim krizi) üstesinden tek başına gelemez"

İklim krizinin halihazırda dünyanın her bölgesini etkilediğine işaret eden Dick, "Ancak etkileri eşit şekilde hissedilmiyor. Avustralya'nın pek çok komşusu da dahil olmak üzere, bugün burada aramızda bulunan Pasifik ada ülkeleri için iklim değişikliği varoluşsal bir tehdittir. Yükselen deniz seviyeleri, aşırı hava olayları, kıyı erozyonu ile su ve gıda güvenliğine yönelik tehditler, geçim kaynaklarını ve insanların hayatlarını şekillendirme biçimlerini halihazırda etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Dick, Pasifik'teki durumun, Karayipler ve Hint Okyanusu'ndaki büyük okyanus devletleri için de geçerli olduğunu belirterek, "Bizler, iddialı iklim mevzuatına öncülük eden, yeni yasal çerçeveleri savunan ve küresel müzakereleri ileriye taşıyan aktif liderler ve inovasyon için test alanlarıyız. Birbirine bağlı bir dünyada bu yasama liderliği bizi birbirimize bağlamaktadır. Küresel Güney ve Küresel Kuzey'den parlamenterler arasındaki doğrudan diyalog ve ortaklıkların, ortak geleceğimiz için mutlak surette gerekli olmasının nedeni budur." diye konuştu.

Diğer ülkeler için sonuçların kuraklıklar, seller, orman yangınları, sıcak hava dalgaları, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda sistemleri ile ekonomik kalkınma üzerinde artan baskılar yoluyla hissedildiğine dikkati çeken Dick, şöyle devam etti:

"Hiçbir ülke, bağışık değildir ve hiçbir ülke, bu sorunun üstesinden tek başına gelemez. İklim krizinin boyutunu ve aciliyetini açıkça ortaya koyan bilimsel kanıtlarımız var. Bu kanıtlar siyasi kararlarımızın merkezinde kalmalıdır. Parlamenterler olarak, kamuoyu tartışmalarının ve politika yapımının güvenilir bilim, sağlam veriler ve mevcut en iyi kanıtlarla beslenmesini sağlamak gibi özel bir sorumluluğumuz vardır. Siyasi ortamın zor, rekabetin güçlü olduğu ve eylemsizliğin maliyetinin hemen görünür olmayabileceği yerler de dahil olmak üzere, iklim eylemine yönelik siyasi iradeyi güçlendirmeye devam etmeliyiz."

"İklim değişikliği, bizi siyasi veya coğrafi sınırlar boyunca bölen bir başka mesele olmamalı"

Dick, siyasi liderliğin kararlılık gerektirdiğine işaret ederek, "Kendi ülkelerimiz içinde, siyasi partiler, parlamentolar, hükümetler arasında ve yerel yönetimler, sivil toplum, özel sektör, bilim insanları, yerli topluluklar, en önemlisi, iklim meselesinden çoğu zaman doğrudan etkilenen kadınlar ve gençlerle ittifaklara ihtiyacımız var. Sınırların ötesinde, parlamentolar, bölgeler ve ülkeler arasında, özellikle de iklim gerçekleriyle yüzleşen ancak sürdürülebilir bir gelecek konusunda ortak bir çıkarı paylaşanlar arasında ittifaklara ihtiyacımız var. İklim değişikliği, bizi siyasi veya coğrafi sınırlar boyunca bölen bir başka mesele olmamalı. Ortak zemin bulduğumuz ve işbirliği inşa ettiğimiz bir alan olmalı. PAB'ın çalışmalarının bu kadar önemli olmasının nedeni budur." ifadelerini kullandı.

PAB olarak ulusal parlamentolar, uluslararası ortaklar ve BM ile yapılan çalışmalar aracılığıyla parlamenterlerin uluslararası iklim taahhütleri konusunda yalnızca bilgilendirilmelerini değil aynı zamanda bunları ilerletme ve uygulama süreçlerine aktif katılımlarını sağladıklarını vurgulayan Dick, şunları kaydetti:

"'Gezegen için Parlamentolar' kampanyamız, bu kararlılığın önemli bir ifadesidir. İklim eyleminin evde başladığı şeklindeki açık bir ilke üzerine inşa edilmiştir. Parlamentoları örnek olarak öncülük etmeye, kendi çevresel ayak izlerini azaltmaya ve kurumlarını daha sürdürülebilir hale getirmeye teşvik eder. En önemlisi, iklim eylemini hızlandırmak için anayasal sorumluluklarını kullanmaya teşvik eder. Bu, etkili iklim mevzuatı çıkarmak, ulusal bütçelerin iklim taahhütlerini desteklemesini sağlamak, hükümet politikalarını denetlemek ve uygulamayı izlemek anlamına gelir."

Dick, COP31'in, Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklıkta kararlılığı yenilemek ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin konferansa ev sahipliği ve Avustralya'nın müzakere başkanlığı görevi, bölgeler arası işbirliğinin önemli bir örneği. Bu ortaklığın, Pasifik'in ve diğer kırılgan ulusların endişelerini ve önceliklerini küresel iklim tartışmalarına daha belirgin bir şekilde taşıma fırsatı yaratmış olmasından bilhassa memnuniyet duyuyorum." dedi.

"Bizler, çözümleri hayata geçirmek için vazgeçilmeziz"

Dick, sürdürülebilir enerjiye geçişin hızlandırılması, uyum direncinin güçlendirilmesi, yeterli iklim finansmanının harekete geçirilmesi ve ayrıca hiçbir ülkeyi geride bırakmamak için gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

"Siyasi iradeyi ve uluslararası taahhütleri toplumlarımız için politikalara ve somut sonuçlara dönüştürmek amacıyla, parlamenterlerin ihtiyaca özel tasarlanmış kanıta dayalı araçlara gereksinimi var." diyen Dick, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle bugün, Arizona Eyalet Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen yeni 'İklim Değişikliği ve İklim Çözümlerine Yönelik Parlamenterler Küresel Rehberi'ni başlatıyorum. Bu pratik kaynak, bugün gerçekleştireceğimiz tematik tartışmaları desteklemek ve ülkelerimize döndüğümüzde yasama çalışmalarımıza rehberlik etmek üzere en güncel bilimi ve somut politika çözümlerini bir araya getirmektedir."

Dick, toplantının sonuç belgesinin hazırlanmasında Avustralyalı ve Türk eş raportörlerin çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

"Bu belge, iklim politikalarını ilerletme ve parlamenter eylemi güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtmaktadır ancak çalışmalarımız bir sonuç belgesinin kabul edilmesiyle sona eremez." görüşünü paylaşan Dick, şunları kaydetti:

"Bu toplantının gerçek sınavı bugün burada söylediklerimiz değil ülkelerimize döndüğümüzde neleri başarabileceğimiz olacaktır. Dolayısıyla meslektaşlarım, gelin bu toplantıyı kolektif siyasi kararlılığımızı güçlendirmek için kullanalım. Gelin PAB'ı iklim değişikliği konusunda parlamenter eylemi harekete geçirmek için daha da güçlü bir platform haline getirelim ve iklim değişikliğini tartışma konusu olduğunda parlamentoların burada yalnızca sürece eşlik etmek için bulunmadığını gösterelim. Bizler, çözümleri hayata geçirmek için vazgeçilmeziz."

"Sorumluluğunuz yalnızca seçim döneminizin süresiyle sınırlı değil"

BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Hukuk İşleri Direktörü ve Baş Hukuki Danışman Christine Adam da açılış konuşmalarının ardından değerlendirmede bulundu.

Andersen, iklim eylemi ve iklim denetimini mümkün kılmak için parlamentoların kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Bunu diyalog yoluyla yapacaksınız, bunu yasama yoluyla yapacaksınız ve bunu denetim, takip, uygulama ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini gözden geçirme yoluyla yapacaksınız." dedi.

İklim krizi konusunda parlamenterlerin sorumluluklarına dikkati çeken Andersen, "Sorumluluğunuz, yalnızca seçim döneminizin süresiyle sınırlı değil. Sorumluluğunuz, gezegenin geleceğinin emanetini elinizde tutmanız. Bu konu bir sonraki nesle ya da bir sonraki seçime ertelenemez, ertelenmemeli. Bu nedenle sizlerden 100 yıldan daha uzun bir süre önce herkes için demokrasi amacıyla kurulmuş olan bu PAB sancağı altında dururken herkesin gözetildiğinden emin olmanızı istiyorum." diye konuştu.

Adam da kutuplaşmış bir çağda yaşandığına dikkati çekerek, "Enflasyon, ortak bir düşman. Güvenlik, ortak bir dava. İstihdam, toplum ve refah hepimiz için önemli ve bunların her biri iklim konusunda eyleme geçilmesini gerektiriyor." dedi.

Adam, ayrıca COP31 ve PAB'ın liderliğinin, dünyaya iklim işbirliğinin canlı ve güçlü olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.