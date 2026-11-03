Pakistan\'da 97 ilçede yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak

Pakistan'da 97 ilçede yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'da 97 ilçede beş yaşın altındaki yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılmasını hedefleyen kampanya başladı. 8 Kasım'a kadar sürecek kampanyada 200 binden fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşacak; aşılama Afganistan'la eş zamanlı yürütülecek.
İSLAMABAD, 3 Kasım (Xinhua) -- Pakistan, 97 ilçede beş yaşın altındaki yaklaşık 24 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasını hedefleyen bölgesel bir kampanya başlattı.
Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından pazartesi günü başlatılan kampanya, 8 Kasım'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında 200.000'den fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşarak çocukları aşılayacak.
Açıklamaya göre, aşılama kampanyası Pakistan ve komşu Afganistan tarafından eş zamanlı olarak yürütülecek.
Kaynak: Xinhua
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