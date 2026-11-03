Pakistan'da 97 ilçede yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak - Son Dakika
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Pakistan'da 97 ilçede yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak

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Pakistan\'da 97 ilçede yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak
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Pakistan'da 97 ilçede beş yaşın altındaki yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılmasını hedefleyen kampanya başladı. 8 Kasım'a kadar sürecek kampanyada 200 binden fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşacak; aşılama Afganistan'la eş zamanlı yürütülecek.

İSLAMABAD, 3 Kasım (Xinhua) -- Pakistan, 97 ilçede beş yaşın altındaki yaklaşık 24 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasını hedefleyen bölgesel bir kampanya başlattı.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından pazartesi günü başlatılan kampanya, 8 Kasım'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında 200.000'den fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşarak çocukları aşılayacak.

Açıklamaya göre, aşılama kampanyası Pakistan ve komşu Afganistan tarafından eş zamanlı olarak yürütülecek.

Kaynak: Xinhua
AfganistanPakistanGüncelSağlıkÇocukDünyaSon Dakika

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