Pakistan\'da 97 ilçede yaklaşık 24 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacak

İSLAMABAD, 3 Kasım (Xinhua) -- Pakistan, 97 ilçede beş yaşın altındaki yaklaşık 24 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanmasını hedefleyen bölgesel bir kampanya başlattı.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından pazartesi günü başlatılan kampanya, 8 Kasım'a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında 200.000'den fazla sağlık çalışanı kapı kapı dolaşarak çocukları aşılayacak.

Açıklamaya göre, aşılama kampanyası Pakistan ve komşu Afganistan tarafından eş zamanlı olarak yürütülecek.