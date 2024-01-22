Pakistan\'da İran destekli terörist gözaltına alındı

Pakistan'da polis, Sind eyaletinde 2019'da din adamına suikast girişimiyle suçlanan İran destekli Zeynebiyyun Tugayı mensubu bir militanı gözaltına aldı.

Sind Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamada, Karaçi'nin "Soldier Pazar" bölgesinde "komşu bir ülkeden eğitimli bir teröristin" gözaltına alındığı ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "düşman istihbarat ajansları için çalışan" Zeynebiyyun Tugayı üyesi Seyit Muhammet Mehdi'nin, üst düzey hedefler için keşif yaptığı ve elde ettiği bilgileri "Seyit Rıza Jafri ve Abid Rıza" isimli kişilerle paylaştığı vurgulandı.

Mehdi'nin, suç ortakları Jafri ve Rıza ile 2019'da Pakistanlı alim Mufti Taki Osmani'ye suikast girişiminde bulunduğunu ve "karşı mezhebe" mensup birçok önemli ismi hedef aldıklarını itiraf ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mehdi'nin hedefleri yok etmek için "düşman istihbarat ajanslarından silah, mühimmat, el bombası ve patlayıcı aldığı ve bunları evinde sakladığı", bu kişinin silah alım satımına da karıştığı aktarıldı.

Söz konusu gelişme, İran ile Pakistan arasında geçen hafta artan tansiyonun ardından geldi.

Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve İslam İşbirliği Teşkilatının Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi (IIFA) üyesi Mufti Taki Osmani'ye 2019'da suikast düzenlenmiş, saldırıda Osmani'nin 2 koruması hayatını kaybetmişti.

Zeynebiyyun Tugayı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kurulduğu düşünülen Zeynebiyyun Tugayı örgütünün üyeleri, mezhep ya da siyasi sebeplerle Pakistan'dan ayrılan, bu ülkeden İran'a eğitim için gidip Kum ve Meşhed gibi şehirlerde medrese eğitimi alan Pakistanlı Şiilerden oluşuyor.

2012 yılında Şam'daki Hazreti Zeynep Türbesi'ne yapılan roket saldırısını takiben, önceleri bireysel olarak varlık gösteren Pakistanlı Şii milislerin, 2015'te "Zeynebiyyun Tugayı" adı altında örgütlendiği biliniyor.

Halep ve Şam çevresinde varlık gösteren ve Suriye'de Esed rejimine destek veren örgüt üyeleri, Hazreti Zeynep Türbesi'ni savunmak için bu bölgede bulunduklarını iddia ediyor. Örgütün en az 2 bin silahlı adamı olduğu tahmin ediliyor.

Temmuz 2022'de eski Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Senato'da yaptığı açıklamada, Zeynebiyyun Tugayı mensuplarının 2019-2021 yıllarında Pakistan'da "aktif olarak terör faaliyetlerine karıştığı tespit edilen" militanlar arasında olduğunu belirtmişti.

İran ile Pakistan arasındaki gerginlik

İran, 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek terör unsurlarını hedef aldığını duyurdu.

Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir noktayı füzelerle vurarak teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirdi.

Taraflar birbirini kınarken saldırılarda sivillerin öldüğünü, "dost ve kardeş ülkeler" olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıkladı.

İran, 15 Ocak'ta da terör örgütleri ve İsrail istihbaratını hedef alma gerekçesiyle Irak'ın kuzeyine füze saldırıları düzenlemişti. Iraklı yöneticiler İran'a sert tepki gösterip gerekçelerin mesnetsiz olduğunu ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini bildirmişti.