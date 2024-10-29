Pakistan'dan İsrail'in UNRWA Tasarısına Tepki

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Pakistan, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini durdurmaya yönelik son girişimini kesin bir dille kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu adımla İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı bir kez daha ihlal ettiği belirtilerek UNRWA'nın hayati görevlerine engel olmanın, İsrail'in Filistin halkını insani yardımdan yoksun bırakmaya yönelik sistematik kampanyasının tezahürü olduğu ifade edildi.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun İsrail'i, eylemlerinden dolayı sorumlu tutması gerektiği vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın faaliyetlerinin engellenmemesinin önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

"Uluslararası toplum ayrıca İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım kampanyasına son vermek üzere harekete geçmelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bölgede sürdürülebilir barışın mümkün olmayacağına işaret edildi.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını dün kabul etmişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.