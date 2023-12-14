Pakistan Dışişleri Bakanlığı İsrail\'i kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberlere işaret ederek, "İsrail'in destekçilerinin, İsrail'i bu tür insanlık dışı uygulamalardan vazgeçmeye çağırmalarını bekliyoruz." dedi.

Başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen haftalık basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Beluç, Pakistan'ın, İsrail tarafından Gazze halkına karşı alınan tedbirleri şiddetle kınadığını vurguladı.

Beluç, İsrail'in hastaneleri bombaladığını, Birleşmiş Milletler (BM) tesislerine saldırdığını, Filistin halkı için uzun süreli insani, ekolojik ve demografik etkileri olacak tedbirler kullandığını anımsattı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberlere işaret eden Beluç, "İsrail'in destekçilerinin İsrail'i bu tür insanlık dışı uygulamalardan vazgeçmeye çağırmalarını bekliyoruz." dedi.

Beluç, İsrail'in Gazze'ye yönelik "genişleyen" saldırganlığının tüm Orta Doğu'yu içine alan "daha geniş ve daha tehlikeli" bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığını durdurmak için adım atması gerektiğini ifade etti.

Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarını ve Lübnan ile Suriye'ye yönelik saldırıları kınayan Beluç, İsrail'in uluslararası hukuku ve insani normları tamamen hiçe saydığını belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 104 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.