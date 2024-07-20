Pakistan Hükümeti İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Terörist Olarak Tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan Hükümeti İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Terörist Olarak Tanıdı

Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu resmen 'terörist' olarak tanıma ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etme kararı aldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) temsilcileri ile yapılan ortak basın toplantısında anlaşmanın detayları açıklandı. Anlaşma dahilinde Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı'nı resmen 'terörist' olarak tanıyacak ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet edecek. Ayrıca, Filistin'e yönelik yardımların hızlandırılması ve İsrail'i destekleyen şirketlerin boykot edilmesi kararlaştırıldı.

20.07.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu resmen "terörist" olarak tanıma ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etme kararı aldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) temsilcileri, ülkenin başkenti İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan hükümeti, TLP'nin bir hafta süren Gazze'ye destek gösterileri ardından, parti ile masaya otururken, yapılan toplantı sonucu tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşma dahilinde Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı'nı resmen "terörist" olarak tanıyacak ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet edecek.

Federal hükümet ile TLP'yi temsil eden Allama Ghulam Abbas Faizi ve Shafique Amini arasında 18 Temmuz'da başlayan görüşmeler sonucu hükümetin, "İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli kurbanlarına" yönelik desteğin hızlandırılacağını açıklandı.

Anlaşma, Pakistan Başbakanı'nın Siyasi İşler Danışmanı Sanaullah ve Enformasyon Bakanı Tarar tarafından imzalandı.

Sanaullah, TLP'nin Filistin halkına yönelik çabalarını tebrik ederek, hükümetin Gazze'ye daha fazla insani yardım sevkiyatı yapılacağını bildirdi.

Filistin'e 31 Temmuz'a kadar 1000 tondan fazla gıda ve ilaç sevkiyatı yapılacağını duyuran Sanaullah, hükümetin, Filistin halkına tıbbi yardım sağlanması ve bölgeye sağlık personeli gönderilmesi konusunda da mutabık kalındığını söyledi.

Filistin hükümetinin gerekli düzenlemeleri yapması halinde yaralı Filistinlilerin tedavileri için Pakistan'a getirileceğini belirten Sanaullah, ülkedeki okul ve hastanelerin Filistinlilere eğitim ve tıbbi imkanlar sağlamak üzere açık olduğunu da kaydetti.

"Netanyahu bir terörist ve savaş suçlarının failidir"

Sanaullah, İsrail'i "terörist devlet" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da uluslararası yasalara göre savaş suçlusu olarak tanımlayarak, Pakistan'ın Filistinlilere yardım etmek ve İsrail'i kınamak için mümkün olan her yolu kullanacağını aktardı.

Netanyahu'nun yargılanmasını talep eden Sanaullah, "Netanyahu bir terörist ve savaş suçlarının failidir." ifadesinin ardından, "Netanyahu, İsrail tarafından Filistin'de işlenen vahşetten sorumludur. Biz onu terörist olarak adlandırıyor ve uluslararası kamuoyundan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu terörist olarak tanımasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

İsrail'i destekleyen şirketleri tespit ve boykot etmek için komite kuruldu

"Sadece İsrail'i değil, İsrail ile ilişkili tüm ürünleri ve bu zulme doğrudan veya dolaylı olarak karışan veya bunlara yardım eden şirketleri boykot edeceğiz." diyen Sanaullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını finansal olarak destekleyen şirketleri tespit edilmesi ve bu şirketlerin ürünlerinin yasaklanması için komite kurulduğunu açıkladı.

Pakistan hükümetinin, Filistinlilere karşı savaş suçu işleyen İsrail güçlerine doğrudan ya da dolaylı olarak yardım eden şirketlerin ürünlerinden ya da hizmetlerinden faydalanmayacağını aktaran Sanaullah, uluslararası camiayı da Netanyahu'yu yaptıklarından sorumlu tutmaya ve adalete teslim etmeye davet etti.

Sanaullah, TLP'nin Filistin halkına olan tutkusunu tebrik ederek hükümetin, ABD'de tutuklu Aafia Sıddıki'nin serbest bırakılması için çabaların hızlandırılması konusunda parti ile mutabık kaldığını kaydetti.

TLP ise anlaşmaya varılmasının ardından, Ravalpindi şehrinin Faizabad ilçesinde düzenlediği eylemi önceki akşam sonlandırmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Pakistan, Hükümet, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Hükümeti İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Terörist Olarak Tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
11:03 Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 16:18:45. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Hükümeti İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Terörist Olarak Tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement