Pakistan Savunma Günü Ankara\'da Kutlandı

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PAKİSTAN İslam Cumhuriyeti'nin 'Savunma Günü', Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugünün sadece Pakistan için değil, aynı zamanda Türkiye için de dayanışmanın ve ortak değerlerin güçlü bir ifadesi olduğunu belirterek, "Türkiye ve Pakistan arasında tarih boyunca süregelen diplomatik bağların çok ötesine geçen, köklü ve samimi bir kardeşlik bulunmakta ve bugün de bu kardeşlik bağı daha da güçlenerek devam etmektedir" dedi.

Pakistan'ın 'Savunma Günü', Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'in yanı sıra diplomat ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. Tören, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Milli marşların okunmasının ardından konuşma yapan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, etkinliğin Pakistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve istikrarına yönelik tehditlerden, vatanı savunmak için canlarını veren herkesi onurlandırmak için yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz 77 yıl boyunca, birkaç çatışma ve sayısız çatışma kışkırtması dışında, Pakistan'a üç büyük savaş dayatıldı. Bu tür olaylar karşısında gösterdiğimiz azim, arkasında barışsever, cesur ve kendine saygılı ve ülkeleri için canlarını feda etmeye kararlı ulusların sadece güç ve saldırganlıkla yenilemeyeceğine dair bir ders bıraktı. Pakistan'ın mesajı, savaşın uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için bir çözüm olmadığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymanın tek uygulanabilir çözüm olduğudur. Pakistan, Birleşmiş Milletler'in barışı koruma çalışmalarına önde gelen bir katkıda bulunmuştur. Pakistanlı barış gücü mensupları, profesyonellikleri ve göreve olan bağlılıkları nedeniyle saygı ve itibar kazanmıştır. Teröre karşı savaşta, genç ve masum okul çocukları da dahil olmak üzere tüm ulusumuzun yaptığı fedakarlıklar bugün dünya için bir sır değildir. Bugün yaptıkları fedakarlıklarla 240 milyonluk barışsever nüfusumuzun barışını ve istikrarını sağlayan şehitlerimize saygılarımı sunmak istiyorum" dedi.

'TİCARET HACMİMİZ 1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ AŞMIŞTIR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugünün sadece Pakistan için değil, aynı zamanda Türkiye için de dayanışmanın ve ortak değerlerin güçlü bir ifadesi olduğunu belirterek, "Türkiye ve Pakistan arasında tarih boyunca süregelen diplomatik bağların çok ötesine geçen, köklü ve samimi bir kardeşlik bulunmakta ve bugün de bu kardeşlik bağı daha da güçlenerek devam etmektedir. Türkiye ve Pakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin de hızla gelişmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Son yıllarda ticaret hacmimiz istikrarlı bir şekilde artarak 1 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Keza, 2024 yılının ilk 8 ayında da ticaret hacmimizde yüzde 42'lik bir artış kaydedilmiştir. Ancak, iki ülkenin toplamda 300 milyonu aşan dinamik nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu ticaret hacminin gerçek potansiyelimizi tam anlamıyla yansıtmadığını biliyoruz. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

'BÜTÜN BU ÇABALARIMIZ, İLİŞKİLERİMİZİ BÜYÜTME AMACINI TAŞIYOR'

Türkiye ve Pakistan'ın, savunma sanayisinde stratejik bir vizyon doğrultusunda dostluklarını ve işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiğini belirten Ömer Bolat, "Bu ortaklık, korvet inşasından denizaltıların modernizasyonuna, eğitim uçakları ve helikopter satışlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamış durumdadır. Küresel güvenlik ortamının giderek daha kırılgan hale geldiği bu dönemde, bu işbirliğinin ne denli önemli olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Bu işbirliğinin en kayda değer örneklerinden biri, Pakistan Donanması için dört korvetin inşasını içeren Pakistan MILGEM projesidir. Bu gemilerden ikisi Pakistan'da, ikisi Türkiye'de inşa edilmiş olup, ilk gemi olan PNS BABUR, Pakistan Donanmasına teslim edildi. Diğer gemilerin teslimlerinin de bir takvim dahilinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu proje, ülkelerimiz arasındaki güçlü ortaklığımızı simgelemekte ve gelecekte daha büyük işbirliklerinin de habercisi konumundadır. Bahsettiğim potansiyelin hayata geçirilmesi adına bir mihenk taşı olarak gördüğümüz resmi ziyareti, Türk iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ve iş insanlarından oluşan bir heyet ile geçtiğimiz ay Pakistan'a gerçekleştirdik. Bütün bu çabalarımız, Türkiye-Pakistan arasında her yönde gelişen ilişkilerimizi daha fazla derinleştirme ve büyütme amacını taşıyor" ifadelerini kullandı.