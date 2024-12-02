Pakistan-Türkiye İlişkilerinde 77. Yıl Kutlaması

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Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 77'nci yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen etkinliğe eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Müdürü Zehra Zümrüt Selçuk, yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, dua ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, konuşmasında Türkiye ile Pakistan'ın köklü bir geçmişe ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki karşılıklı desteğin takdire şayan olduğunu söyledi.

"Pakistan, her zaman Türk milletinin kalbinde eşsiz bir yere sahip olmuştur." diyen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki güçlü dayanışmaya işaret etti.

Çavuşoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pakistan halkının gösterdiği desteği ve yardımları hatırlatarak, Türk halkının bu dayanışmayı asla unutmayacağını dile getirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin pek çok alanı kapsayacak şekilde genişlediğini kaydeden Çavuşoğlu, ticaret, ekonomi, savunma ve güvenlik dahil, her alanda işbirliğini geliştirmek için çabaların süreceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Köklü bağlarımız yüzyıllar boyunca sürecektir." ifadesini kullandı.

Eskiye dayanan ilişkiler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık da Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını söyledi.

İki halkın birbirine duyduğu sevgi ve muhabbet kaynaklı ilişki, dostluk ve ortaklığın stratejik değerine dikkati çeken Yanık, "Birbirimize desteğimizi, birbirimizin meselelerini dünyanın her yerinde ve her platformda dile getirmeye Türkiye ve Pakistan olarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, Pakistan halkının, Türkiye'nin en zor günlerinde yanında olduğunu söyleyerek, "Pakistan, her zaman Türkiye'nin bugüne kadar yanında olmuş, yanın da olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Eski Sağlık Bakanı Akdağ da Pakistan'ı kuran halkın, Milli Mücadele yıllarında Türkiye'ye verdiği desteği anımsatarak, 1947'de Pakistan'ın kurulmasıyla başlayan diplomatik ilişkilerle karşılıklı iyi niyet, dostluk ve kardeşliğin sürdüğünü dile getirdi.

Akdağ, Türkiye ile Pakistan'ın dostluğunun karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan sözde bir dostluk olmadığına işaret ederek, "Pakistan ile Türkiye arasındaki münasebet, gerçekten gönülden gönüle bir münasebet." dedi.

"İki devlet, Tek millet"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, "İki devlet, tek millet" ifadesinin, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri tanımlayabilecek en iyi ifade olduğunu söyledi.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye taşınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cüneyd, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (HLSCC), işbirliğimize ivme kazandırdı. Birçok alanda harika bir işbirliğine sahibiz." dedi.

Türkiye ile Pakistan'ın her zaman karşılıklı destek ve dayanışmaya sahip olduğunu kaydeden Cüneyd, gelişen ve sürekli değişen modern dünyada karşı karşıya kalınan zorlukların daha büyük bir işbirliği ve çok daha kapsamlı ortaklığı gerektirdiğini söyledi.

Cüneyd, "Biz, her zaman Türkiye'nin yanında olduk, Türkiye'nin de her zaman bizim yanımızda olmasından gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilere Pakistan'a özgü lezzetler ikram edildi.