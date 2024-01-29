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Pakistan, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin askıya alınmasından endişeli - Son Dakika
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Pakistan, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin askıya alınmasından endişeli

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağlanan finansal desteği askıya almasından derin endişe duyduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, UNRWA'nın kritik günlük desteğine bağlı olan Gazze halkının acı çekmeye devam ettiği bir dönemde UNRWA'ya yönelik finansal desteğin kesilmesinin son derece rahatsız edici olduğunu vurguladı. Açıklamada, İslamabad'ın, bazı ülkelerin UNRWA'ya sağlanan finansal desteği askıya almasından derin endişe duyduğuna işaret edilerek, küçük bir grup UNRWA çalışanı hakkındaki iddialara karşı finansal desteğin askıya alınmasının 'gerekçelendirilemeyeceği' kaydedildi. Gazze halkının yaşamının tehlikede ve bu desteğe bağlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, UNRWA'ya finansal desteği kesen ülkelerden insani çalışmaların askıya alınmasını engellemek için kararların yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunuldu.

Pakistan, UNRWA\'ya sağlanan finansal desteğin askıya alınmasından endişeli
29.01.2024 - 22:37,
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteği askıya almasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UNRWA'nın kritik günlük desteğine bağlı olan Gazze halkının acı çekmeye devam ettiği bir dönemde UNRWA'ya yönelik finansal desteğin kesilmesinin son derece rahatsız edici olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İslamabad'ın, bazı ülkelerin UNRWA'ya sağlanan finansal desteği askıya almasından derin endişe duyduğuna işaret edilerek, küçük bir grup UNRWA çalışanı hakkındaki iddialara karşı finansal desteğin askıya alınmasının "gerekçelendirilemeyeceği" kaydedildi.

Gazze halkının yaşamının tehlikede ve bu desteğe bağlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, UNRWA'ya finansal desteği kesen ülkelerden insani çalışmaların askıya alınmasını engellemek için kararların yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunuldu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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