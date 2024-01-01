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Palandöken ve Sarıkamış'ta Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Palandöken ve Sarıkamış'ta Yeni Yıl Coşkusu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Sarıkamış'ta yeni yıl coşkuyla karşılandı. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı programlarında konserler, gösteriler ve havai fişek gösterileri yer aldı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise turistler havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yıla girdi ve Kafkas Halk Oyunları gösterileri izledi.

Palandöken ve Sarıkamış\'ta Yeni Yıl Coşkusu
01.01.2024 - 00:53,
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Sarıkamış'ta yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'den çok sayıda kişi, yılbaşı için kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Gece kayağı yapılabilen merkezdeki otellerin düzenlediği yılbaşı programlarında, yerli ve yabancı konuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, konserler verildi, çeşitli gösteriler yapıldı.

Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hava sıcaklığı yaklaşık sıfırın altında 10 derece olmasına rağmen vatandaşlar kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.

Buradaki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, sabahtan beri Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kutlamaların devam ettiğini söyledi.

Yeni yılın mutluluk getirmesini dileyen Akça, şunları kaydetti:

"Yeni yıla 'merhaba' diyoruz. Palandöken'de eğlence devam ediyor ve inanılmaz bir coşku var. Oteller yüzde yüz dolu, sabahtan beri partiler ve değişik aktiviteler devam ediyor. Herkes mutlu, dağda 1 metreye yakın kar, keyifli ve soğuk da bir hava var. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelenlerle misafirlerimizin yüzde 90'ı yerli. Yüzde 10'u da yabacılardan oluşuyor. Avrupa'dan gelen gurbetçi misafirlerimiz var. Farklı ülkelerden gelenler var, insanlar çok keyifli."

Kars

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de yeni yıl coşkusu yaşandı.

Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Sarıkamış'ta vatandaşlar, yeni yıla havai fişek gösterileri eşliğinde kar üstünde dans ederek girdi.

Yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı kayak merkezinde turistler, Kafkas Halk Oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA
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