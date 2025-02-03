Pamukkale'de 7 Katlı Rezidansta Yangın, 11 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pamukkale'de 7 Katlı Rezidansta Yangın, 11 Kişi Kurtarıldı

Pamukkale\'de 7 Katlı Rezidansta Yangın, 11 Kişi Kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı rezidansın çamaşırhanesinde çıkan yangında 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.02.2025 18:20  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 7 katlı rezidansın bodrum katındaki çamaşırhanede çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği, 11 kişinin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Rezidans yetkilisi Soner Aşçıoğlu, "Binamızın arka bölümde içerde bir yangın merdiveni var. Yangın sırasında tahliyelerin çoğu buradan yapıldı" dedi.

Pamukkale ilçesindeki Asmalıevler Mahallesi'ndeki 7 katlı rezidansta, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Binanın bodrum katındaki çamaşırhanede elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında yoğun duman binayı sardı. Bazı kişiler kendi imkanlarıyla çıkarken, üst katlardaki dairelerde yaşayanlar ise mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarla 11 kişiyi balkonlardan tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra personelin de müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilere ayakta müdahale edildi.

'YANGIN MERDİVENİ, ALARM VE SENSÖRÜ VAR'

Rezidans yetkilisi Soner Aşçıoğlu, yangın merdiveninin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Binamızın arka bölümde içerde bir yangın merdiveni var. Bu merdiven binanın yan kısmından doğrudan dışarıya ulaşıyor. Yangın sırasında tahliyelerin çoğu buradan yapıldı. Rezidansta tüm odalarda yangın sensörü de mevcut. Tüm katlarda da yangın alarmının yanı sıra yangın hortumu ve tüpler de bulunuyor" dedi. Aşçıoğlu, yangından sonra ortaya atılan, rezidansta yangın merdiveni bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını da söyledi.

Öte yandan, yangının ardından rezidansta sessizlik hakim. Elektriklerin kesik olduğu rezidansta, 65 daireden sadece 15'inin dolu olduğu, onların da yangın sonrası yakınlarının yanına gittiği bildirildi.

Yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Pamukkale, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Denizli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale'de 7 Katlı Rezidansta Yangın, 11 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
17:40 ’’Yenidoğan Çetesi’’ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı ''Yenidoğan Çetesi'' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:27:59. #1.11#
SON DAKİKA: Pamukkale'de 7 Katlı Rezidansta Yangın, 11 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.