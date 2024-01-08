\'\'Pandemi hortladı\'\' diyen CHP\'li vekilden Bakan Koca\'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede?

Covid-19 salgınındaki artışa dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir "Covid ile birlikte Influenza enfeksiyonları da arttı. Yoğun bakımlardaki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı. Sağlık Bakanlığı ise salgını kendi haline bıraktı" dedi.

CHP'Lİ EMİR: SAĞLIK BAKANLIĞI SALGINI KENDİ HALİNE BIRAKMIŞTIR

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, yoğun bakımların durumu ile geri çevrilen hasta sayısını sordu. Emir önergesinde bakanlığın salgınla ilgili gerekli önlemleri almadığını iddia ederek şöyle dedi: "Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden acil servis ve yoğun bakımlara ilişkin şikayetler ulaşmaktadır. Salgınların artması ile birlikte muayene randevusu almakta zorlanan hastalar acil servislere başvurmakta bu da yoğunluğu artırmaktadır. Yoğun bakımlardaki yatak kapasitesi dolmakta, yer bulunamamaktadır. Halen tüm hastanelerde 100 bin kişiye 40 yoğun bakım yatağı düşmektedir. Yoğun bakımların yetersiz kalması Sağlık Bakanlığının süreci sağlıklı yürütemediğini ortaya koymaktadır. Sağlık Bakanlığı salgını yine kendi haline bırakmıştır."

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir.

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI HANGİ SEVİYEDEDİR?"

Sözcü'de yer alan habere göre; Emir önergesinde Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti: "Büyükşehirlerdeki şehir hastaneleri ile devlet hastanelerinde yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyededir? Ülke genelinde son 15 gündür Covid-19 teşhisi konularak yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı kaçtır. Ülke genelinde son 15 gündür yoğun bakım yatışı verildiği halde yatak bulunamadığı için yoğun bakıma alınamayan hasta sayısı kaçtır?"