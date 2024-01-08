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''Pandemi hortladı'' diyen CHP'li vekilden Bakan Koca'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede? - Son Dakika
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''Pandemi hortladı'' diyen CHP'li vekilden Bakan Koca'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede?

Koronavirüs ile birlikte Influenza enfeksiyonlarının arttığını ve yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını belirten CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Emir, "Büyükşehirlerdeki şehir hastaneleri ile devlet hastanelerinde yoğun bakım dolululuk oranları hangi seviyededir?" dedi.

08.01.2024 - 10:04,  Güncelleme: 10:10
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Covid-19 salgınındaki artışa dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir "Covid ile birlikte Influenza enfeksiyonları da arttı. Yoğun bakımlardaki doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı. Sağlık Bakanlığı ise salgını kendi haline bıraktı" dedi.

CHP'Lİ EMİR: SAĞLIK BAKANLIĞI SALGINI KENDİ HALİNE BIRAKMIŞTIR

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, yoğun bakımların durumu ile geri çevrilen hasta sayısını sordu. Emir önergesinde bakanlığın salgınla ilgili gerekli önlemleri almadığını iddia ederek şöyle dedi: "Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden acil servis ve yoğun bakımlara ilişkin şikayetler ulaşmaktadır. Salgınların artması ile birlikte muayene randevusu almakta zorlanan hastalar acil servislere başvurmakta bu da yoğunluğu artırmaktadır. Yoğun bakımlardaki yatak kapasitesi dolmakta, yer bulunamamaktadır. Halen tüm hastanelerde 100 bin kişiye 40 yoğun bakım yatağı düşmektedir. Yoğun bakımların yetersiz kalması Sağlık Bakanlığının süreci sağlıklı yürütemediğini ortaya koymaktadır. Sağlık Bakanlığı salgını yine kendi haline bırakmıştır."

'Pandemi hortladı' diyen CHP'li vekilden Bakan Koca'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede?
CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir.

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI HANGİ SEVİYEDEDİR?"

Sözcü'de yer alan habere göre; Emir önergesinde Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti: "Büyükşehirlerdeki şehir hastaneleri ile devlet hastanelerinde yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyededir? Ülke genelinde son 15 gündür Covid-19 teşhisi konularak yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı kaçtır. Ülke genelinde son 15 gündür yoğun bakım yatışı verildiği halde yatak bulunamadığı için yoğun bakıma alınamayan hasta sayısı kaçtır?"

\'\'Pandemi hortladı\'\' diyen CHP\'li vekilden Bakan Koca\'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede?
YORUMLAR (7)
  • Mevlüt Sarioğlu: DOLULUK ORANINI ÖĞRENİNCE NE YAPICAN HASTANEMİ YAPACAKSIN HANİ BİKERE YAPŞTINIZ OMDANMI Yanıtla 133 87
  • Serkan Basar: güzel soru sahi ne durumda?? Yanıtla 68 38
  • Rotasız Gassal: İnsanları aşılayarak görev tamamlandı dünyada. Bunda sonrası sessiz sakin biranda kara toprak. Yanıtla 65 8
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  • OĞUZ İÇEN : AŞI'DAN KAYNAKLI BENCE KALP KRİZİ,BEYİN KANAMASI VE ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ ÖLÜMLERDE BAHANE OLDU,BİR ANDA ÜRETİLEN VE MECBUR KOŞULAN AŞILAR VURULDU Bİ ÇOĞUMUZ,SAĞLIK BAKANI PANDEMİ DÖNEMİNDE HER GÜN ÜZERİNDEN MİLLETİ BİLGİLENDİRİYOR İDİ,ŞİMDİ NE OLDUDA SUSUYORSUNUZ,HASTANELER DOLU YOĞUN BAKIM BULUNAMIYOR,TORPİL ARANIYOR ARTIK,MİLLET SIRA BULAMIYOR TEDAVİ OLMAK İÇİN,DÜNYA'YA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPANLAR KENDİ VATAN EVLATLARINA BAK,ÖLÜMLER ÇOĞALDI Yanıtla 45 21
  • Aysun Özcan: toplu bakım sart bence ,cadır ortamı tadında.. Yanıtla 26 5
  • Yüksel Yılmaz: Bekir doğru söylüyor İstanbul'da hastaneler acillerine git tıklım tıklım saatlerce sıra gelmiyor Çok şükür biz atlattık ailece bir anda hastalandık zir durec atlattik 5 0

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ''Pandemi hortladı'' diyen CHP'li vekilden Bakan Koca'ya: Yoğun bakım doluluk oranları hangi seviyede? - Son Dakika
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