Papa Francis\'ten Gazze Soykırımı Çağrısı

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(ANKARA) - Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis, " İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının Filistin halkına yönelik bir soykırım teşkil edip etmediğinin küresel toplum tarafından araştırılması" çağrısında bulundu.

İtalya medyası, Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis'in gelecek hafta yayınlanacak "Umut asla hayal kırıklığına uğratmaz: Daha iyi bir dünyaya doğru hac yolcuları" kitabından bazı alıntılar yayınladı. Papa Francis yeni kitabında İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Bazı uzmanlara göre Gazze'de yaşananlar bir soykırım niteliği taşıyor. Bunun, hukukçular ve uluslararası organlar tarafından formüle edilen teknik tanıma uyup uymadığını belirlemek için dikkatle araştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Vatikan'daki büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa Francis'in Gazze'deki soykırım iddialarının soruşturulması talebine tepki gösterdi. İsrail'in Vatikan Büyükelçisi Yaron Sideman tarafından yapılan açıklamada, "7 Ekim 2023'te İsrail vatandaşlarına yönelik bir soykırım katliamı yaşandı ve o tarihten bu yana İsrail, yedi farklı cepheden vatandaşlarını öldürmeye yönelik girişimlere karşı meşru müdafaa hakkını kullandı. Bunu başka bir isimle adlandırmaya çalışmak Yahudi Devletini dışlamaktır" denildi.

Güney Afrika, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarının "soykırım niteliğinde" olduğunu iddia ederek, aralık ayında Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açmıştı. UAD temmuz ayında, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan etmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de en az 44 bin 630 kişinin öldüğünü, 103 bin 740 kişinin ise yaralandığını açıkladı.