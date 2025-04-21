Papa Franciscus'a Taziye Mesajları - Son Dakika
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Papa Franciscus'a Taziye Mesajları

BAE, Mısır, Filistin ve Hamas, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajları yayımlandı.

21.04.2025 18:04
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BAE, Mısır, Filistin ve Hamas, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, X hesabından paylaştığı mesajında Katolik dünyasına taziye dileğinde bulundu.

Al Nahyan, mesajında "(Papa) O hoşgörünün, sevginin, insan dayanışmasının ve savaş karşıtlığının küresel bir simgesiydi. Bu değerlerin insanlığın yararına sunulması için yıllarca BAE ile birlikte çalıştı." ifadesini kullandı.

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptığı yazılı açıklamada, Papa'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, geride "büyük bir insanlık mirası bıraktığını" belirtti.

Papa Franciscus'un hayatını barış ve adalet değerlerine hizmet etmeye adayan biri olduğunu aktaran Sisi, Papa'nın "dinler arası hoşgörü ve anlayışın yaygınlaşması, halklar arasında diyalog köprülerinin kurulması için yorulmadan çalıştığını" ifade etti.

Sisi, "Papa, Filistin davasının destekçisi olmuş, meşru hakları savunmuş, çatışmaların sona ermesi ve adil ve kalıcı bir barışın sağlanması çağrısında bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Papa'nın kaybının tüm dünya için büyük bir kayıp olduğunu belirten Sisi, "O, barışın, sevginin ve merhametin sesiydi. Asil değerlere bağlılıkta örnekti." açıklamasında bulundu.

Sisi, Papa'nın ölümü nedeniyle Vatikan devleti ve Katolikler için taziye dileğinde bulundu.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan mesajda Abbas, "Bugün Filistin halkı ve hakları konusunda sadık bir dostu, dünya genelinde barış, sevgi ve inanç değerlerinin güçlü bir savunucusunu, barış ve adalet konusunda hakikatli bir dostu kaybettik." ifadelerini kullandı.

Abbas, hoşgörü, sevgi ve kardeşliğin sembolü olan Papa Franciscus'un vefatıyla yaşanan büyük kayıp için Vatikan'a ve dünyadaki tüm inananlara en derin taziyelerini sunduğunu belirtti.

Hamas

Hamas'tan Papa'nın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, Hristiyan dünyasına baş sağlığı dilendi.

Papa'nın diyalog, anlayış ve barış çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, nefreti, ırkçılığı ve çatışma ile savaşları ise reddettiği hatırlatıldı.

Papa'nın Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarını ve soykırımı kınayan başlıca din adamlarından olduğu belirtildi.

Lübnan ve Ezher Kurumu, gün içerisinde Papa için taziye mesajı yayımlamıştı.

Vatikan, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus'a Taziye Mesajları - Son Dakika

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