Papa Franciscus, Almanya Başbakanı Scholz ile çatışmaları sona erdirecek diplomatik çözüm arayışını görüştü - Son Dakika
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Papa Franciscus, Almanya Başbakanı Scholz ile çatışmaları sona erdirecek diplomatik çözüm arayışını görüştü

Papa Franciscus, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna, İsrail ve Filistin'deki çatışmaları sona erdirecek diplomatik çözüm arayışını görüştü. Vatikan'dan yapılan açıklamada, iki liderin ikili ilişkilere, göç konusuna ve düşmanlıkların sona ermesini sağlayacak diplomatik çözüme değindikleri belirtildi. Scholz ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de görüştü.

02.03.2024 20:59
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna, İsrail ve Filistin'deki çatışmaları ve bunların sona ermesini sağlayacak diplomatik çözüm arayışını görüştüğü bildirildi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, iki liderin, Vatikan-Almanya arasındaki ikili ilişkilere, göç konusuna ayrıca Ukrayna, İsrail ile Filistin'deki çatışmalara ve düşmanlıkların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlayacak diplomatik çözüm arayışına değindikleri belirtildi.

Scholz'un Papa'nın dışında Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile de görüştüğü kaydedildi.

Almanya Başbakanı Scholz, Roma'daki temasları kapsamında dün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edilmişti.

Scholz, ayrıca Roma'da toplanan Avrupa Sosyalistleri Partisinin (PES) kongresine de katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Franciscus, Almanya Başbakanı Scholz ile çatışmaları sona erdirecek diplomatik çözüm arayışını görüştü - Son Dakika

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