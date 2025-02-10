Paris'te Yapay Zeka Zirvesi

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Fransa, Hindistan ile eş başkanı olduğu, dünya genelinden teknoloji devleriyle siyasetçilerin katılacağı Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Başkent Paris'teki Grand Palais'de bugün başlayıp yarın sona erecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi, bu alanda dünya çapında düzenlenen 3. zirve olacak.

İlki 2023 yılında İngiltere'de, ikincisi bir sonraki yıl Güney Kore'de düzenlenen ve bu yıl Paris'in ev sahipliği yaptığı zirvenin tanıtım dosyasındaki açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyük fırsatlar getiren bu teknolojinin aynı zamanda meşru endişelere yol açtığını belirtti.

Macron, yapay zekanın gelecekte stratejik bağımsızlık açısından önemli olduğunu, bu zirvenin güvenilir yapay zeka geliştirmek, faydalarını küresel çapta paylaşmak, bu teknolojinin kaynaklarına bağımsız erişim sağlamak ve uluslararası yönetimiyle ilgili çerçeve oluşturabilmek gibi hedeflerinin bulunduğunu ifade etti.

Zirvede yapay zeka ekosisteminin çeşitlendirilmesi için altyapı yatırımlarını amaçlayan ve merkezi Paris'te bulunacak kuruluşun kurulacağının duyurulması bekleniyor.

Fransız hükümeti, zirve kapsamında teknoloji şirketlerini yapay zeka yönetişimi, bu teknolojinin iş sektöründeki yeri, ortak yarar, kültür ve inovasyon için nasıl kullanılacağı ve yapay zeka teknolojisine güven oluşturulması gibi konularda adımlar atmaya teşvik edecek.

Macron'un küresel yapay zeka yönetişimi için devletlere "gezegen ve insanlık adına kapsayıcı ve sürdürülebilir yapay zekayı" destekleme çağrısı yapacağı zirvede yabancı şirketleri Fransa'da yatırımlarını artırmaya da teşvik etmesi öngörülüyor.

Zirveye binden fazla davetli katılım gösterecek

Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde 80'den fazla ülkeden dünya liderleri dahil çok sayıda temsilcinin hazır bulunması beklenen zirveye Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance katılacak.

Microsoft, OpenAI, Google, Anthropic ve Sakana AI gibi küresel çapta yeni teknoloji ve yapay zeka alanında lider firmaların temsil edileceği zirvede ABD, Asya ve Avrupa'dan önemli yatırımcıların da yer alacağı öngörülüyor.

Paris'teki uluslararası teknoloji etkinliğine davet edilen X'in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın zirveye gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İlk gününde bini aşkın katılımcının beklendiği zirvede sağlık sektöründe yapay zeka, elektronik çipler, Avrupa ve yapay zeka gibi çeşitli konular ele alınacak.

Macron, bu akşam zirveye davetli devlet liderlerini ve büyük firma temsilcilerini Elysee Sarayı'ndaki iş yemeğinde misafir edecek.

Sürdürülebilir yapay zeka koalisyonunun oluşturulması hedefleniyor

Zirve kapsamında yapay zekanın iş sektörüne entegrasyonunu kolaylaştırmak adına şirket temsilcileri ve sosyal işbirlikçilerle görüşmeler yapılması hedefleniyor.

Ayrıca şirketlerin ve devletlerin taraf olduğu sürdürülebilir yapay zeka koalisyonunun oluşturulması da hedefler arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra bilişsel ortamlarda maruz kaldıkları tehlikeleri azaltmak amacıyla "yapay zekanın çocukların gelişimine yararlı" şekilde kullanılması için yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda yapay zekanın çocukların iyi halini ve haklarını gözeten formda kullanılması hedeflenecek.

Fransa, "yapay zeka devrimini" kaçırmak istemiyor

Zirve öncesi Fransa'ya 6 Şubat'ta gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ziyareti kapsamında iki ülke arasında teknoloji alanında "ortak çerçeve anlaşmasına" varıldı ve bu kapsamda Fransa'da yapay zeka odaklı teknoloji kampüsünün kurulmasına karar verildi.

BAE'nin bu yapay zeka odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

Macron, geçen hafta yerel basına yaptığı açıklamada, yapay zeka konusunda değişimler yaşanırken Avrupalıların bu alanda kendilerine yer bulmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yoksa kontrolü kaybederiz, bu pazarın ABD ile Çin arasında yapılanmasına izin vermiş oluruz ve çocuklarımız bunun bedelini öder. İnovasyondan korkmamalıyız." dedi.

Avrupa'dan yapay zeka alanında "acil stratejik uyanışa" geçmesini isteyen Macron, 2030'a kadar bu alanda 100 bin araştırmacı eğitmeyi ve ülke genelinde 35 veri merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Paris hükümeti, bir yandan kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımını artırmak isterken Eğitim Bakanlığı 7 Şubat'ta, yeni öğretim yılından itibaren ülkede 7. ve 9. sınıf öğrencilerin yapay zekaya ilişkin eğitim alacağını duyurdu.