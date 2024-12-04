Parkinson Hastası Mehmet Etiz\'in Cansız Bedeni Bulundu

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İZMİR'in Torbalı ilçesinde 5 gündür kayıp olan Parkinson hastası Mehmet Etiz'in (65), ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Parkinson hastası Mehmet Etiz, 29 Kasım'da ayrıldığı Torbalı'daki evine bir daha geri dönmedi. Etiz'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Etiz için arama çalışması başlatıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı ve Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Mehmet Etiz'in bugün ormanda ağaca asılı cesedini buldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde Etiz'in yaşamına son verdiği belirlendi.