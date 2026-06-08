Paşinyan Ermenistan'da Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Paşinyan Ermenistan'da Seçimi Kazandı

08.06.2026 09:41
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Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde Paşinyan'ın partisi açık farkla önde.

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ERİVAN) - Ermenistan'da dün yapılan parlamento seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi açık ara önde tamamladı. Sandıkların yüzde 97'sinin açıldığı ülkede, oyların yüzde 49,83'ünü alan Paşinyan zaferini ilan etti. Seçim sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde "barış ve normalleşme" vurgusu yaptı.

Ermenistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Merkez Seçim Komisyonu'ndan aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre, Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi seçimi açık ara önde götürüyor. Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi olmayan verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 59 oldu. Paşinyan'ın en yakın rakibi, ev hapsinde bulunan ana muhalefet lideri Karapetyan yüzde 23,35 oyda kalırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise yüzde 9,93 ile üçüncü sırada yer aldı.

"BU, ERMENİ HALKININ ZAFERİDİR"

Sandıklardaki oy sayım işlemleri devam ederken kameraların karşısına geçen Başbakan Nikol Paşinyan, Sivil Sözleşme Partisi olarak zafer kazandıklarını duyurdu.

Seçim sürecinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir" ifadelerini kullandı.

Dış politikada çok yönlü bir denge gözeteceklerinin sinyalini veren Ermenistan Başbakanı, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini, bununla birlikte Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki üyeliklerini koruyarak Rusya ile de ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"TÜRKİYE İLE ÇOK İYİ BİR DİNAMİK YAKALADIK"

Paşinyan, zafer konuşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir?" sorusunu da yanıtladı. Mesajının doğrudan barışa, bölgesel refaha ve işbirliğine adandığını belirten Paşinyan, bu duruşun hem Türkiye hem de Azerbaycan kanadından olumlu karşılık bulmasını umduğunu söyledi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışın kurumsallaştırılması gerektiğine değinen Paşinyan, Ankara-Erivan hattındaki normalleşme sürecine ilişkin "Türkiye ile Ermenistan arasında çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin bir an önce kurulması gerektiğinin altını çizen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasındaki ticari potansiyele de değinerek, Ermeni mallarının ihracat ve ithalatı açısından büyük önem taşıyan "Ahılkelek-Kars demir yolunun" açılması kararından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ULUSLARARASI BARIŞ VE REFAH İÇİN TRUMP ROTASI" VURGUSU

Bölgedeki jeopolitik tıkanıklığın aşılması için ulaşım projelerinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan ile kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini yineledi.

Azerbaycan ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak olan Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine en kısa sürede başlanması gerektiğini vurgulayan Başbakan Paşinyan, "Bu proje, bölgemizin konumunun aşılması anlamına geliyor. Bu çok büyük bir haber çünkü bölgemiz çıkmazdan ayrılarak bir yol ayrımına geliyor. Bu da hepimiz için çok iyi bir haber" diyerek sözlerini tamamladı.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Ülkede oy sayım işlemleri devam ederken, tüm sandıklardaki oyların sayımının tamamalanmasının ardından sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, parlamento seçimlerinin ardından milletvekili dağılımına ilişkin en son verileri paylaştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi parlamentodaki çoğunluğunu korurken, bir önceki seçime kıyasla sandalye kaybı yaşadı.

KESİN OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE PARLAMENTO DAĞILIMI

Komisyonun açıkladığı verilere göre, yeni parlamentodaki koltuk dağılımı şöyle şekillendi:

Sivil Sözleşme Partisi: 61 koltuk

Güçlü Ermenistan İttifakı: 28 koltuk

Ermenistan Bloku: 11 koltuk

Müreffeh Ermenistan Partisi: 5 koltuk

Açıklanan son verilerin, Başbakan Nikol Paşinyan'ın parlamentodaki gücünün bir miktar zayıfladığını ortaya koyduğu yorumları yapıldı. 2021 yılında yapılan bir önceki genel seçimlerde 71 sandalye kazanarak parlamentoda tek başına güçlü bir çoğunluk elde eden Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, bu seçimlerde 10 milletvekili kaybederek 61 koltuğa geriledi.

Açıklanan son verilere göre, Paşinyan'ın partisi, 61 koltukta kaldığı için, muhalefet bloklarından destek almadığı sürece meclis içinde tek başına doğrudan bir anayasa değişikliği yapamayacak. Paşinyan'ın bu nedenle referanduma gideceği öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Parlamento, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan Ermenistan'da Seçimi Kazandı - Son Dakika

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